Lidt før klokken 14 dansk tid var der ifølge politiet 16-17 danske turister involveret i en bilulykke i Grasdaltunnelen på Strynefjellet i Norge.

Her skulle tre biler være involveret. Det skriver norske TV2.

Alle turisterne skulle være vågne og ved bevidsthed. Uheldet skyldes en påkørsel bagfra.

Ulykken skulle være sket 15 meter inde i tunnelen.

»Der er ikke mistanke om højt fart,« siger operationsleder Knut-Dahl-Michelsen til norske Bergens Tidende.

Tunnelen lukkede kort efter for trafik, men meldingen her klokken 15 lyder på, at den er åben for trafik igen.

Tirsdag eftermiddag fortæller operationsleder Steinar Hausvik til Bergens Tidende, at de nu vil afhøre de involverede parter

Grasdaltunnelen er knap fire kilometer lang og den løber under Sætreskarsfjellet mellem Grasdalen og Skjerdingsdalen. Den blev første gang åbnet for trafik den 11. september 1977.

B.T. følger sagen...