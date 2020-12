Hundredvis af drenge er fortsat ikke fundet, efter at bevæbnede mænd angreb en skole i det nordlige Nigeria.

Et sted mellem 400 og 600 drenge er forsvundet, efter at bevæbnede mænd har angrebet en skole i Nigeria.

Mændene bortførte eleverne, oplyser lokale indbyggere i byen Kankara i den nordlige del af landet, hvor angrebet skete fredag.

En talsmand for politiet har oplyst, at de bevæbnede mænd skød omkring sig med AK-47 automatvåben.

Politiet skød tilbage og "gav eleverne mulighed for at klatre over hegnet og komme i sikkerhed", siger polititalsmanden.

Men kun omkring 200 af de 800 elever på skolen formåede at flygte.

Indbyggere i Kankara har forklaret, at de så gerningsmændene bortføre et stort antal elever.

Sagen om de hundredvis af forsvundne drenge har vakt bestyrtelse og fået mange nigerianere til at rette deres vrede mod regeringen.

Den er i forvejen under kritik for ikke at formå at beskytte civile og især børn fra grupper som Boko Haram.

En række nigerianske politikere kritiserer præsident Muhammadu Buhari for hans håndtering af bortførelserne. De skete i hans egen hjemstat, Katsina.

Buhari ankom fredag til hjemstaten på en uges ferie. Han får kritik for, at han kun har udsendt en udtalelse og ikke besøgt skolen i Kankara.

Oppositionen presser regeringen for at sætte alle kræfter ind på at finde de forsvundne drenge, inden de bliver udsat for overgreb eller bliver tvunget ind i en væbnet gruppe.

På sociale medier er et nyt hashtag, #BringBackOurBoys (på dansk "Bring vores drenge tilbage"), i løbet af weekenden blevet et af de mest anvendte i Nigeria.

Umiddelbart har ingen gruppe taget skylden for angrebet. Men mistanken retter sig mod enten en kriminel bande, der vil opkræve løsesum, eller Boko Haram.

Den militante islamistiske gruppe stod i 2014 bag et lignende angreb mod en kostskole i byen Chibok i det nordlige Nigeria, hvor de bortførte 276 piger.

Omkring hundred af dem er stadig ikke fundet.

Massebortførelsen af pigerne vakte stor opsigt i både Nigeria og flere andre lande, hvor hashtagget #BringBackOurGirls blev brugt af blandt andre USA's daværende førstedame, Michelle Obama.

