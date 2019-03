Siden angrebet i sidste uge har frivillige arbejdet på at udbedre blandt andet skudhuller i Al Noor-moskéen.

Der ventes mellem 3000 og 4000 mennesker til fredagsbøn ved Al Noor-moskéen i Christchurch, hvor 42 mennesker blev skudt og dræbt for seks dage siden.

Mange af de deltagende kommer udenlands fra for at være sammen med medlemmer af Christchurchs muslimske samfund og for at deltage i begravelser.

Også medlemmer af Linwood-moskéen, hvor syv mennesker blev dræbt i angrebet i sidste uge, vil deltage i fredagsbønnen i Hagley Park, der ligger lige over for Al Noor.

Det fortæller imam i Al Noor-moskéen Gamal Fouda torsdag.

Siden fredag i sidste uge har frivillige arbejdet på at udbedre skaderne i moskéen, hvor skudhuller og andre skader vidner om de grusomheder, der har fundet sted.

- De er nødt til at dække gulvtæppet til, fordi det er fuld af blod, og det er forurenet, siger Gamal Fouda.

Han forventer, at moskéen først kan åbne igen i næste uge.

- Den støtte, som vi har fået fra New Zealand og lokalsamfundet, har været helt utrolig, siger han.

Gamal Fouda var netop færdig med sin prædiken på arabisk og i færd med at oversætte den til engelsk, da gerningsmanden kom farende ind i moskéen og systematisk begyndte at skyde de bedende.

Imamen fortæller, at hans prædiken den fredag handlede om at arbejde sammen med hinanden og gøre gode ting og stoppe ondskab.

Tidligere torsdag oplyste politiet i New Zealand, at alle 50 ofre er identificeret og frigivet.

Det er ventet, at mange af de døde vil blive begravet fredag.

Kort før meldingen fra politiet fortalte New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at regeringen nu forbyder al salg af semiautomatiske rifler.

I dag kan alle over 16 år ansøge om en almindelig våbentilladelse i New Zealand. Den giver blandt andet lov til at anvende et haglgevær uden opsyn.

Den formodede gerningsmand bag fredagens angreb, den 28-årige australier Brenton Tarrant, der nu er i myndighedernes varetægt, fik sin våbentilladelse i november 2017.

Det er dog endnu uklart, hvordan han fik fat i de fem semiautomatiske skydevåben, han brugte under angrebet.

/ritzau/AP