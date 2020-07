»Der er mindst 200 dræbte efter dette mudderskred.«

Ordene kommer fra U Kyaw Min, der er administrator for Wai Khar-distriktet og parlamentsmedlem, til New York Times.

Det var der, i den nordlige del af Myanmar, et jordskred af dimensioner som en tsunami bragede ned over en mine.

»Vi arbejder stadig med redningsarbejdet, og vi har travlt med at samle de døde kroppe op.«

Foreløbig er 113 bjerget – alle døde – men fortsat voldsom regn gør redningsarbejdet svært.

En af de dræbte minearbejdere bæres op fra søen, der oversvømmede minen i Myanmar. Foto: MYANMAR FIRE SERVICES DEPARTMENT

»Vi kan ikke komme dybere ned, så vi er nødt til at samle de flydende døde kroppe op.

Det er også svært for os at få folk sendt til hospitalerne, for vejene er mudrede på grund af regnen,« siger U Kyaw Min.

Mudderskredet udløste den værste ulykke i jadeindustrien i Myanmar. Og den er ikke ukendt med katastrofer.

Over 50 døde under et kollaps det samme sted sidste år, og dusinvis blev dræbt året før. Mindst 120 blev dræbt, da en mine blev oversvømmet i 2015.

Redningsfolk leder efter omkomne efter mudderskreddet ved jademinen i Myanmar. Foto: AFP PHOTO / MYANMAR FIRE SERVICES DEPARTMENT

Fattige bevæger sig også ofte ind i minerne for at rode efter småsten, der er blevet efterladt af store operatører.

Den katastrofe, der nu har ramt en jademine torsdag, skete, da et kæmpemæssigt bjerg af mudder pludselig blev vasket ned i en åben mine, fortæller en official til New York Times.

Voldsomt regnvejr havde længe hærget byen Hpakant i Kachin Staten. Der var minearbejdere i gang med, under særdeles farlige vilkår, at finde jadesten til en værdi af millioner af amerikanske dollar.

Det udvaskede bjerg var over 75 meter højt, da det kollapsede. Det skred som en tsunami ned i en åben mine, hvor flere dages regnvejr havde skabt en sø.

Folk bærer en afdød minearbejder efter mudderskreddet. Foto: MYANMAR FIRE SERVICES DEPARTMENT

Mange af minearbejderne blev overrasket og druknede i det mudrede vand.

På en video af ulykken kan man se bølgen stige meterhøjt og oversvømme minen fra den ene ende til den anden.

Staten Kachin har grænse til både Kina og Indien.

Den er rig på naturressourcer, og trods kampe mellem regeringen og etniske rebeller er jademinerne stort set under regeringens kontrol.