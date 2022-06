Lyt til artiklen

Tusindvis af mennesker vandrer gennem Mexico i en migrantkaravane.

Målet for de mange mennesker er USA og dermed håbet om en bedre fremtid.

Migrantkaravanen er en af de største, der nogensinde er blevet samlet i Mexico. Det skriver The Guardian.

»Dette er den største menneskelige migration, jeg har set i mindst de sidste 10 år,« udtaler Luís Villagrán, der er arrangør af karavanen og direktør for non-profit organisationen Center for Menneskelig Værdighed.

Det største antal migranter i karavanen kommer fra Venezuela, Cuba og Nicaragua.

Men der er også mennesker fra Haiti, El Salvador, Honduras, Guatemala og endda mennesker fra Indien, Bangladesh og forskellige afrikanske lande.

The Guardian skriver, at mange migranter vandrer kun iført klipklapper, og at vejen er svær at krydse på grund af mudderskred og skiftende terræn.

Der har tidligere været flere karavaner af migranter fra Mellemamerika mod USA.

I januar 2020 gik godt 1000 migranter fra Honduras med kurs mod nord.