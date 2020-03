Indskrænkning af udgangstilladelser på grund af virus har fået op mod 1000 fanger til at flygte i Brasilien.

Hundredvis af indsatte er natten til tirsdag dansk tid flygtet fra i alt fire fængsler i Brasilien.

Fangeflugten, som ifølge lokale medier kan dreje sig om helt op mod 1000 indsatte, finder sted, dagen inden at fangerne står til at miste deres udgangstilladelse på grund af risiko for spredning af coronavirus.

Kriminalforsorgen i den brasilianske storby Sao Paulo er fortsat "ved at opgøre antallet af personer, der er flygtet", lyder det.

De er flygtet fra fængslerne Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz og Mirandópolis.

Der florerer en video på sociale medier, som angiveligt viser en lang strøm af fanger på vej ud af et fængsel.

Det har ikke været muligt at verificere ægtheden, samt hvor videoen er optaget.

Statsfængslet i Sao Paulo meddeler, at der, op til at udgangstilladelsen skulle inddrages, havde været "tilfælde af manglende lydighed".

Forbuddet var "nødvendigt", lød det videre, da 34.000, som tager ud og kommer tilbage til fængslet, "ville have udgjort en stor risiko for spredning af coronavirus hos en udsat befolkningsgruppe og skabe helbredsrisici for både indsatte og fængselspersonale".

Det er netop i Sao Paulo, at en af Brasiliens mest frygtede fængselsbander hærger.

Brasiliens overfyldte fængsler kæmper ofte med fangeoprør mellem rivaliserende bander. Nogle gange har de endda dødelig udgang.

Sao Paulo er den by i Brasilien med flest mennesker. Der bor over 20 millioner i området omkring og i selve byen.

