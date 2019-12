51 af regimets folk og 45 af deres modstandere meldes dræbt i Syrien over 48 timer, siger overvågningsgruppe.

Op mod 100 soldater og militsfolk meldes dræbt under hårde kampe i Idlib-regionen i Syrien, hvor jihadister har kontrol over store områder.

Kampene mellem regeringsstyrker og de væbnede grupper i regionen er de blodigste i landet, siden en våbenhvile kom i stand ved russisk mægling sidst i august. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

Gruppen siger, at 96 er blevet dræbt under kampene i de seneste to dage.

- Intense kampe fortsætter tidligt mandag langs flere akser i den sydøstlige del af Idlib, hedder det.

- 51 af regimets folk er blevet dræbt over 48 timer, mens 45 af deres modstandere - heriblandt 31 jihadister - også er dræbt, siger overvågningsgruppen.

Den har under hele krigen i Syrien indsamlet oplysninger om dræbte og sårede fra mange forskellige netværk i landet.

De syriske myndigheder plejer ikke at offentliggøre tabstal.

Idlib er hjem for omkring tre millioner mennesker - heriblandt mange, som er internt fordrevne flygtninge. Størstedelen af Idlid kontrolleres af jihadister, og det er en af de sidste bastioner, som holder stand mod regeringsstyrkerne omkring præsident Bashar al-Assad.

Den syriske leder har længe sagt, at hans regering vil genvinde kontrollen over den nordvestlige region, som grænser op til Tyrkiet.

Ved indgåelsen af våbenhvilen i august blev en russisk-støttet syrisk regeringsoffensiv indstillet. Offensiven havde kostet mindst 1000 civile livet, og hundredtusinder blev tvunget til at flygte fra deres hjem.

Krigen i Syrien, som har kostet over 370.000 mennesker livet, begyndte i 2011, da regimet brutalt nedkæmpede prodemokratiske demonstrationer.

/ritzau/AFP