Natten til torsdag finder et af efterårets helt store dramaer sted i USA, når der er afgørende debat i det republikanske parti.

Men selvom en række håbefulde kandidater står klar, så er det Donald Trump, der trækker al opmærksomheden. Og det er et kæmpe problem for partiet.

I forbindelse med sidste måneds første debat mellem de håbefulde præsidentkandidater i det republikanske parti trak selve debatten en række overskrifter.

Men ingen så meget som den tidligere præsident Donald Trump. Og han deltog slet ikke.

I stedet blev der simultant med debattens start udgivet et interview med den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson på X.

Debatten blev set af mere end 12 millioner mennesker. Trumps interview med Tucker Carlson blev vist mere end 250 millioner gange. And counting, som amerikanerne ville sige.

Med andre ord, så saboterede Trump sit eget parti.

»Trump er et problem for sit for sit eget parti, når han bliver væk fra debatten,« siger professor emeritus ved Syddansk Universitet David Nye til B.T.

»På den måde viser Trump, at hans eget parti ikke er relevant,« uddyber Nye.

På sin vis kan debatten natten til torsdag – som man kan følge live her på B.T. – også virke overflødig.

Trump har et enormt forspring til de andre præsidentkandidater. Den nærmeste modkandidat er mere end 40 procent bagud i diverse målinger.

Og alt tyder på, at Trump – her tre måneder inden de første primærvalg i januar – kan blive umulig at indhente.

Alligevel holder David Nye tæt øje med debatten. Ikke mindst på grund af et par af kandidaterne.

Sådan så det ud ved den seneste republikanske præsidentdebat. Foto: Morry Gash/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg kommer til at holde øje med Ron DeSantis. Han har gjort det rigtig dårligt i målingerne og økonomisk de seneste måneder. Så jeg holder øje med, om han ændrer sin taktik. Og så holder jeg øje med Nikki Haley, der faktisk er en rigtig politiker, der kan skifte retning efter stemningen,« siger David Nye.

Spørger man chefredaktør for Kongressen.com, Anders Agner, så er det ved at være nu for Florida-guvernøren Ron DeSantis og resten af feltet, hvis der skal hales ind på Trump.

»Folk som DeSantis og Nikki Haley skal have en rigtig en god debat. Og så skal de håbe på, at der går gas af Trump-ballonen. For han kan næsten ikke blive ved med at trække fra de andre,« siger Anders Agner.

»Men der skal ikke gå en måned, som den vi lige har haft efter sidste debat, hvor Trump er trukket mere fra,« siger Anders Agner.

David Nye har svært ved at se andre end Trump vinde det republikanske partis nominering.

Én ting kan dog ændre situationen for 77-årige Trump, mener eksperten.

»Der er kun den mulighed, at Trumps helbred ikke holder. Og han ser presset ud med alle de mange retssager, der er imod ham,« siger David Nye.

Uanset om Donald Trump deltager i debatten natten til torsdag, så bliver den et brag og et godt drama. Det kan du følge fra midnat onsdag til debattens afslutning klokken 05.00 torsdag morgen.

Og mon ikke Trump har en eller anden overraskelse i ærmet. Det finder vi ud af, når vi liveblogger natten igennem.