Det var en hændelig faldulykke, der slog den tiårige pige Sara Sharif ihjel.

Sådan lyder forklaringen nu fra en onkel, der er bosiddende i Pakistan, i forbindelse med den opsigtsvækkende sag.

Ifølge Sky News er han, Imran Sharif, i øjeblikket i pakistansk politis varetægt, men er ikke arresteret eller sigtet.

Det var 10. august, at Sara Sharif blev fundet død i sit hjem i den engelske by Woking.

Siden kom det hurtigt frem, at hendes far, Urfan Sharif, hendes stedmor, Beinash Batool, og onklen Faisal Shahzad Malik rejste fra London til Pakistan dagen inden, at den lille pige blev fundet. Sammen med i alt fem børn.

Pigens død blev kendt af politiet, fordi faren ringede fra Pakistan med oplysninger om hendes tilstand.

Han blev hurtigt efterlyst.

Sara Sharifs dødsårsag er ifølge britisk politiet endnu ikke fastlagt, men det er kommet frem, at hun på sin krop havde »flere og omfattende skader, der sandsynligvis er blevet forårsaget over en længere periode«.

Sky News skriver, at den tilbageholdte onkel, Imran Sharif, til pakistansk politi nu skulle have forklaret, at den tiårige pige skulle være faldet ned ad trappen i hjemmet og have brækket nakken.

Stedmoren skulle havde været alene hjemme med børnene – og gik i panik.

Det var derfor, at de hurtigt forlod Storbritannien.

Onklen i Pakistan har angiveligt videre forklaret, at han ikke har set den efterlyste Urfan Sharif, der kortvarigt skulle have besøgt noget familie i den pakistanske by Jhelum efter sin ankomst.

Politiet i Jhelum har videre oplyst til Sky News, at man har opsøgt og ransaget stedmoren Beinash Batools families hjem i Pakistan, men at de alle er forvundet.