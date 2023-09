Nattens debat i det republikanske parti var en grim en af slagsen.

Og det var en specifik detalje fra den tidligere guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley et glimrende bevis på.

Omkring midtvejs i debatten fik den tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina nok.

»Jeg bliver dummere, hver gang jeg hører dig tale,« lød det fra Haley til gisp i salen.

Udtalelsen var henvendt til en anden af de republikanske præsidentkandidater i form af Vivek Ramaswamy, som Haley ganske enkelt ikke gad høre på længere.

Det udbrud var formentlig et af de mest voldsomme i løbet af en yderst grim debat mellem de syv præsidentkandidater på scenen i Ronald Reagan Presidential Library i Simi Valley, Californien.

Men det var en god detalje og billede på en debat, som ikke havde mange vindere på scenen.

Der blev afbrudt, der blev talt i munden på hinanden og der blev skældt ud.

Rigtig voldsomt var det med Nikki Haley og Vivek Ramaswamy, som tydeligvis ikke har meget til overs for hinanden.

Men rigtig grimt blev det, da selvsamme Haley røg i totterne på senator Tim Scott mod debatten afslutning.

Tim Scott lignede i det hele taget en mand, som skulle ud og revanchere sig efter en miserabel første debat i august.

Fra start var han højtråbende og god til at stjæle taletid. Men helt vildt blev det, da han og Nikki Haley indledte et længere skænderi over to omgange.

»Kom bare an,« sagde Nikki Haley på et tidspunkt til Tim Scott, der også er fra South Carolina.

Hvis man kan huske de famøse talkshows med Jerry Springer fra 90erne, så mindede ikke små dele af nattens debat om et afsnit af showet, hvor folk ofte røg i verbale angreb på hinanden.

Der blev også diskuteret politik. Men det er formentlig ikke det, folk vil huske fra nattens debat.

Den vil blive husket som en seriøs omgang rod. Samtidig må Donald Trump, som naturligvis ikke deltog, sidde og smile stille for sig selv. Han var nemlig ikke en del af det rod, der udspillede sig i Californien.

Hvor slemt var det så egentlig?

Lad os afslutte med en kort kommentar fra en uafhængig republikaner til NBC News.

»Det er muligvis den værste debat nogensinde.«