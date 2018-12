Familiefonden Trump Foundation, der anklages for at være blevet drevet ulovligt i over ti år, bliver opløst.

USA's præsident, Donald Trump, er gået med til at opløse familiefonden Trump Foundation. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Staten New Yorks øverste anklager havde stævnet Donald Trump, hans sønner og datteren Ivanka Trump for i mere end ti år at have drevet familiefonden ulovligt.

Det hedder blandt andet, at fonden har drevet "omfattende og ulovlig politisk koordinering med Trumps præsidentkampagne i 2016".

New Yorks justitsminister, Barbara Underwood, siger, at fonden bliver opløst, og at de tilbageværende midler bliver overført til andre fonde.

- Det her er en vigtig sejr for lovsystemet. Det viser, at der findes et regelsæt for alle, siger Barbara Underwood i en udtalelse ifølge AFP.

/ritzau/