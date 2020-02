Kritikere frygter, at ny lov kan forhindre polske dommere i at håndhæve EU-love. Opgør venter ved EU-domstol.

Polens præsident, Andrzej Duda, har tirsdag underskrevet en omstridt lov, som kritikere frygter kan svække retssystemets uafhængighed.

Det oplyser en talsmand for præsidenten ifølge det polske nyhedsbureau Pap.

Loven er den seneste i rækken af love fra regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), der har bragt Polen på kollisionskurs med EU.

Kritikere af reformerne frygter, at politikerne i praksis er ved at tage kontrollen over dommere og domstole.

Noget af kritikken af den nye lov går blandt andet på, at regeringen kan bruge den til at lukke munden på dommere, der er kritiske over for dens reformer.

Den nye lov åbner blandt andet for, at dommere kan blive straffet og endda fyret, hvis de eksempelvis sætter spørgsmålstegn ved udnævnelser i retsvæsnet.

De kan også blive straffet, hvis de udøver "politisk virksomhed" eller "hindrer retssystemets funktion".

Kritikere er bange for, at loven kan forhindre polske dommere i at håndhæve EU-love, og at indførelsen af den nye, omstridte lov reelt kan være et skridt i retning af at forlade EU.

Loven har mødt kritik fra EU, der mener, at Polens reformer på retsområdet ikke er i overensstemmelse med EU's standarder for en retsstat.

Med Dudas underskrift er loven trådt i kraft tirsdag. Hans franske kollega, Emmanuel Macron, gjorde mandag et sidste forsøg på at overtale ham til ikke at skrive under.

Ved EU-Domstolen hastebehandles den polske lovpakke i øjeblikket på Europa-Kommissionens foranledning, skriver Polen-kender Jens Mørch på nyhedssitet polennu.dk.

Hvis polakkerne taber det opgør, er der udsigt til store dagbøder til Polen, tilføjer han.

/ritzau/dpa