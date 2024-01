Lauren Boebert er igen i søgelyset.

Den skandaleombruste republikanske politiker »efterforskes aktivt« for en hændelse, der skulle have fundet sted lørdag aften i hjemstaten Colorado.

Over for flere medier bekræfter politiet, at der er en verserende sag. Ifølge Daily Beast er der tale om »et påstået fysisk skænderi med hendes eksmand«.

Det skulle være foregået på en restaurant i byen Silt.

Yderligere detaljer har politiet ikke lagt frem, fordi episoden stadig undersøges.

»Vi har en masse fakta og ting, der skal ses nærmere på,« som politichefen Mike Kite siger til Denver Post.

På sociale medier har der dog ikke været tvivl om, hvad der er foregået.

X-profilen 'American Muckrackers' fremlagde ikke mange timer senere, at Lauren Boebert skulle have slået Jayson Boebert »to gange på næsen« og efterfølgende være fortsat med »at banke ham«.

De detaljer har eksmanden faktisk bekræftet over for Daily Beast. De skulle være »præcise«, har han udtalt.

Men til Denver Post siger Jayson Boebert dog, at han søndag har kontaktet politiet og fortalt, at han ikke vil lægge sag an mod kvinden, han sidste år blev skilt fra på grund af det, der er blevet kaldt »uforenelige forskelle«.

Sammen har de fire børn.

»Jeg vil ikke have, at der sker noget. Vi var i gang med en svær samtale,« siger Jayson Boebert kortfattet.

Lauren Boebert vandt i 2022 med kun 546 stemmer over sin demokratiske modkandidat og sikrede sig et sæde i Repræsentanternes Hus. Nu skifter hun valgkreds. Foto: Anna Moneymaker/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Lauren Boebert vandt i 2022 med kun 546 stemmer over sin demokratiske modkandidat og sikrede sig et sæde i Repræsentanternes Hus. Nu skifter hun valgkreds. Foto: Anna Moneymaker/AFP/Ritzau Scanpix

På grund af rygterne om slagene, har Lauren Boebert, der sidder i Kongressen, selv udsendt en udtalelse.

»Jeg har ikke slået Jayson i ansigtet, og ingen blev arresteret. Jeg vil rådslage mig med mine advokater om de falske anklager mod mig og overveje mine juridiske muligheder,« lyder det her:

»Det er en trist situation for alle, og det er kun yderligere en grund til, at jeg flytter.«

Allerede kort før nytår meddelte Lauren Boebert, at hun skifter valgkreds fra den vestlige til den østlige del af Colorado.

Det sker efter et tumultarisk år, hvor hun – ud over skilsmissen – mange gange har været i medierne.

I efteråret fordi hun blev smidt ud fra en teaterforestilling, efter at hun og en mandlig ledsager havde opført sig utilbørligt og eksempelvis havde begramset hinanden og råbt og hujet.