Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag er verdens øjne fortsat rettet mod Taiwan og det omstridte Nancy Pelosi-besøg. Og særligt ét sted frygter de for alvor konsekvenserne.

Det beretter Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, efter at have fulgt intenst med i besøget fra morgenstunden.

»I Australien er man stærkt bekymret. Jeg har lige set BBC, hvor de havde en australsk ekspert med. Og her er frygten, at Pelosi kan have foræret Kina en direkte årsag til at lægge en yderligere og mere permanent aggressivitet på Taiwan.«

»Blandt andet frygter man, at Kina begynder at indføre øvelser med levende ammunition henover Taiwan,« lyder meldingen fra Illeborg.

Journalist Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Journalist Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent. Foto: Ida Marie Odgaard

De voldsomme spændinger i besøget bunder i, at Beijing betragter Taiwan som en del af Kina. Det er til trods for, at Taiwan har sit eget parlament, og flertallet af de over 20 millioner indbyggere, som bor der, ønsker selvstændighed.

Med visittet – og den direkte støtte til Taiwan – leger Pelosi, formanden for Repræsentanternes Hus i USA, med ilden, hvilket kan få konsekvenser, varsler det kinesiske udenrigsministerium onsdag morgen, ifølge CNN.

Og netop de konsekvenser frygter man altså i Australien.

»De ligger relativt tæt på. Det er klart dem, som er mest vant til at deale med Kina og Taiwan. De dealer med dem på godt og ondt, så det, de siger, er ganske interessant. Og de er rystede.«

Nancy Pelosi i Taiwan. Foto: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Vis mere Nancy Pelosi i Taiwan. Foto: TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

»De frygter, at trusselsniveauet bliver hævet markant. At det her bliver den nye normal, og de kinesiske planer om at lægge pres på Taiwan, bliver fremskyndet markant. Det er her, de ser en problematik.«

Illeborg forventer dog ikke, at de mest voldsomme konsekvenser sker her og nu:

»Ingen regner med, at der kommer krig. Men jeg er enig med den australske ekspert i, at trusselsniveauet kan blive hævet markant hurtigere. Og hvis Kinas plan er at annektere Taiwan før eller siden, kan det ske i et hurtigere tempo,« spår Illeborg, som dog tilføjer:

»Men det hele er uforudsigeligt. Det her kan have lange udsigter.«

Pelosi og Tsai Ing-wen. Foto: HANDOUT Vis mere Pelosi og Tsai Ing-wen. Foto: HANDOUT

Nancy Pelosi har i mange år været modstander af Kinas følte ejerforhold til Taiwan.

Besøget er dog ikke officielt, og hun repræsenterer ikke den amerikanske regering, hvorfor der ikke vil være politiske forhandlinger, lyder meldingen fra Illeborg.

Ikke desto mindre bliver besøget set som en stærkt provokation.

Onsdag morgen besøgte Pelosi også Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, hvilket du kan læse mere om i B.T.s liveblog.