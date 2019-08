Iransk olietankskib, som i fem uger blev tilbageholdt i Gibraltar, er på vej mod den tyrkiske havn Mersin.

Et omstridt iransk tankskib, som blev frigivet fra Gibraltar sidste weekend, er på vej mod Tyrkiet og ikke det sydlige Grækenland, som tidligere oplyst, viser data fra datatjenesten Marine Traffic.

Skibet "Adrian Darya", som for få dage siden ændrede navn fra "Grace 1", blev i fem uger tilbageholdt i Gibraltar.

Tidligere indikerede data fra Marine Traffic, at olietankskibet var på vej mod havnebyen Kalamata i det sydlige Grækenland. Men nye oplysninger viser, at fartøjet er sejlet videre mod den tyrkiske havn Mersin. Det ventes at nå frem i næste uge.

USA har tidligere opfordret den græske regering til ikke at bistå tankskibet.

Den græske premierminister har svaret, at skibet ikke er på vej mod Grækenland.

- Vi har ikke modtaget nogen anmodning om, at det kan lægge til kaj i en græsk havn, sagde premierminister Kyrikos Mitsotakis torsdag til tv-stationen France 24.

Skibet blev den 4. juli opbragt af britiske styrker ved Gibraltar. Det skete, på grund af mistanke om at skibet var på vej med råolie til Syrien i strid med EU's sanktioner. Iran har afvist beskyldningerne.

Gibraltar frigav skibet i sidste uge. Frigivelsen af skibet i Gibraltar skete trods advarsler fra USA.

De amerikanske myndigheder har sat skibet i forbindelse med Irans Revolutionsgarde, som i USA er opfattet som en terrororganisation.

Derfor har USA krævet skibet tilbageholdt og lasten, der består af mere end to millioner tønder råolie, beslaglagt.

- Vi har gjort det klart, at alle, der rører ved skibet, hjælper det eller tillader, at det lægger til kaj, risikerer, at blive ramt af sanktioner fra USA, har USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagt om sagen.

Spændingerne mellem USA og Iran er taget til, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år trak USA ud af atomaftalen med Iran.

USA besluttede i den forbindelse at genindføre en række sanktioner mod Iran. Det har i høj grad påvirket landets olieeksport.

/ritzau/AP