390 millioner dollar. Svarende til lidt mere end 2,5 milliarder danske kroner.

Så meget står den omstridte direktør for spilgiganten Activision Blizzard til at kunne indkassere i forbindelse med, at virksomheden er blevet solgt i it-selskabet Microsoft.

Det skriver Reuters.

Tirsdag kom det frem, at Microsoft har indgået en aftale om at købe Blizzard Activision, der står bag verdensomspændende spilhits som 'World of Warcraft' og 'Call of Duty'.

Handlen løber op i et beløb på 68,7 milliarder dollar, som svarer til cirka 450 milliarder kroner.

Spilgiganten har den seneste tid været i strid modvind, efter ansatte har rettet kras kritik af en 'giftigt arbejdsmiljø', fortalt om sexchikane af kvinder og underbetaling af kvinder sammenlignet med mænd.

Knap hver femte af selskabets 9.500 ansatte har desuden underskrevet en erklæring, hvor de har bedt den administrerende direktør, Bobby Kotick, om at trække sig.

Nu kan selvsamme 58-årige direktør indkassere en ganske stor gevinst i forbindelse med salget.

Han står helt præcist til at tjene mindst 390 millioner dollar – hvoraf størstedelen dog vil komme fra salget af de 3,95 millioner aktier, han ejer i selskabet, skriver Reuters.

Det er noget lidt andet end det, han gik med til at få udbetalt i oktober sidste år.

Der gik han nemlig med til en massiv lønnedgang på 99,9 procent som følge af skandalen, skriver Business Insider.

Ifølge en kilde med indsigt i sagen oplyses det, at Bobby Kotick har planer om at fratræde som direktør, når handlen med Microsoft er helt lukket og gået igennem. Det forventes at ske i juni 2023, skriver Reuters.

Bobby Kotick har stået i spidsen af Activision siden 1991 og har forvandlet det til en af verdens største videospilsfirmaer.

En talsperson for Kotick og Activision har afvist at kommentere sagen.