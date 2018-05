Cambridge Analytica takker af efter Facebook-sag om datalæk, skriver avisen Wall Street Journal onsdag.

London. Analyseselskabet Cambridge Analytica, der kom i vælten i forbindelse med Facebooks verserende datasag, lukker ned.

Det oplyser firmaet selv i en udtalelse, efter at flere udenlandske medier har skrevet om sagen onsdag aften dansk tid.

- Belejringen af mediernes dækning har drevet næsten alle selskabets kunder og leverandører væk, skriver virksomheden.

- Som følge heraf er det blevet besluttet, at det ikke længere er muligt at fortsætte med at drive virksomheden, står der.

Facebook er blevet udsat for massiv kritik, efter at det blev afsløret, hvordan det er lykkedes Cambridge Analytica at få adgang til data fra 87 millioner Facebook-profiler.

Firmaet er blevet anklaget for, at de private data blev brugt i forsøg på at få Donald Trump valgt til præsident i USA. Det har selskabet dog tidligere afvist.

Virksomhedens arbejde hører op onsdag, og medarbejderne er allerede blevet bedt om at indlevere deres computere, skrev avisen Wall Street Journal tidligere.

I marts blev den administrerende direktør i firmaet, Alexander Nix, suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Men ikke længe efter, i april, trådte manden, der blev sat ind for at holde stolen varm, Alexander Tayler, også tilbage fra stillingen.

Onsdag melder firmet så, at det lukker og slukker helt.

/ritzau/Reuters