Tucker Carlson bekræfter rygter om, at han er i Moskva for at interviewe præsident Vladimir Putin.

Den amerikanske journalist Tucker Carlson skal interviewe Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det meddeler Carlson på det sociale medie X. Her har han lagt en video op, hvor han forklarer sin beslutning om at interviewe den russiske leder.

- Vi er her ikke, fordi vi elsker Vladimir Putin. Vi er her, fordi vi elsker USA, siger Carlson i videoen.

Her nævner han, at utallige vestlige medier har interviewet Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

De interviews har til formål at "forstærke Zelenskyjs krav om, at USA går dybere ind i en krig i Østeuropa og betaler for den".

- Det er ikke journalistik. Det er regeringspropaganda. Propaganda af værste skuffe, den slags der dræber folk, siger Carlson blandt andet.

- Ikke en eneste vestlig journalist har gidet interviewe præsidenten i det andet land, der er involveret i denne konflikt, Vladimir Putin.

Han anklager samtidig præsident Joe Bidens regering for at spionere mod ham.

- Ytringsfrihed er vores medfødte rettighed. Vi er født med retten til at sige, hvad vi mener. Den rettighed kan ikke tages fra os, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus. Men de prøver alligevel, siger journalisten.

- De er bange for information, de ikke kan kontrollere, tilføjer han.

Hvis hans interview med Putin finder sted, vil det være første gang, at en vestlig journalist interviewer den russiske præsident, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Tucker Carlson tilhører den konservative højrefløj. Han var tidligere en af de mest kendte studieværter på tv-stationen Fox News.

I dag har han sit eget nyhedsprogram på nettet, som millioner af amerikanere følger.

/ritzau/