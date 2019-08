En mand fra Storbritannien tog på hospitalet for at få ordnet sin blære. I stedet ender han med at være omskåret.

Den 70-årige Terry Brazier kan for den fejlbehandling af hospitalet i Leicester hæve en erstatning på godt 160.000 kroner.

»Det var ellers lidt af en overraskelse,« fortæller Brazier til avisen Daily Star.

Det var egentlig meningen, at han skulle have en cystoskopi, hvor botox bliver sprøjtet ind i blæren for at hjælpe med at kontrollere hans ufrivillige vandladning.

Kirurgerne havde tilsyneladende fået de forkerte noter med sig ind til operationen. Foto: Julián Rovagnati

Men i stedet for at koncentrere sig om, at lægerne nu også gjorde, som de skulle, snakkede Brazier med dem i stedet.

»De anede ikke, hvad de skulle sige, da de fandt ud af, hvad de havde gjort.«

»De fortalte mig, at de ikke kan sende mig tilbage til afdelingen, men at de bliver nødt til at tale med mig,« sagde han. Det skriver New York Post.

»Jeg gik ind til kirurgerne for at få noget botox - og så ender de med at omskære mig.«

Hans erstatning på 160.000 danske kroner får han for den kirurgiske fejl, som ifølge hospitalet skyldes, at lægerne havde fået de forkerte noter med sig, oplyser avisen The Guardian.

»Vi er meget kede af, at det skete, og jeg vil gerne undskylde endnu en gang til hr. Brazier,« siger Andrew Furlong, der er medicinsk direktør for hospitalet i Leicester.