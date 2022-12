Lyt til artiklen

Det er nærmest en tro kopi.

De samme burgere, friturestegte pomfritter og drikkevarer bliver serveret i de nye ‘Mcdonald's’-restauranter i Rusland. Men navnet, indpakningen – og nu også omsætningen er en anden.

Det skriver det russiske nyhedsmedie Tass.

De originale Mcdonald's-restauranter i Rusland lukkede ned d. 14 marts efter McDonald's trak sig ud af landet, sammen med flere internationale kæder og restauranter som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Men det stoppede altså ikke russerne fra stadigvæk at holde den før så elskede fastfoodkæde i live. Siden juni har den russiske forretningsmand Alexander Govor nemlig opkøbt og genåbnet restauranterne – blot under det nye navn 'Vkusno I Tochka' (Lækkert. Punktum, red).

Dog tyder det på, at russerne ikke er lige så vilde med Mcdonald's-kæden i de nye klæder.

Ombudsmanden for kæden i Moskva, Sergey Mironov, oplyser til Tass, at omsætningen er faldet med 15-20% – og, at han regner med, man vil se samme fald i andre rebrandede restauranter og butikker i Rusland.

Det er mere end 32 år siden, at den første McDonald's åbnede i Moskva – og mindre end et år siden, at navnet på tavlen blev ændret til 'Vkusno I Tochka'.