B.T. i Kiev - Ukraines militær lod fredag aften forstå, at man de facto er omringet af russiske tropper fra tre sider. Ambassadør trygler Vesten om hjælp.

»Hvis I sender tropper til Ukraine nu, så tør Rusland ikke angribe. Ved at hjælpe os nu, hjælper I jer selv og kan undgå at kæmpe med Rusland i Baltikum eller andre steder,« siger Ukraines ambassadør i London, Vadym Prostaiko, til The Times.

Ukrainerne siger selv, at de militært er velforberedte på et forestående russisk angreb. Men ved et besøg fredag ved grænsen mod nord til Hviderusland, så B.T. ingen militær, ukrainsk tilstedeværelse ved den helt åbne grænse.

Til gengæld står der mindst 30.000 kampklare russiske tropper på den anden side af grænsen. Det tager halvanden time at køre til Kiev. Det tager væsentligt mindre tid for missiler at nå Ukraines hovedstad med næsten 5 millioner indbyggere.

Kiev virker på ingen måde forberedt på krig. Jovist, der er militærtræning med trægeværer for frivillige. Men det har indtil nu virket som om, at ukrainerne ikke selv har troet på en russisk invasion.

»Vi har bare ikke orket at tale mere om det. Vi er trætte af truslen fra Moskva, og vi bliver nødt til at leve vores liv« siger Alexander Bodenrenko, som styrer en vinbar i det centrale Kiev.

Han siger, at han først er blevet for alvor bekymret nu. Men at han jo ikke bare kan forlade sin bar. Fredag aften var det ikke til at se, at storbyen er akut truet. Der var fuldt af mennesker på byens restauranter. Det virker i det hele taget, som om at Kievs befolkning lidt har stukket hovedet i busken i forhold til muligheden for et angreb.

»Jeg har familie ude vestpå, tæt på grænsen til Polen. Hvis krigen kommer, så tager jeg mine børn og kører der ud,« siger sygeplejersken Alona Baibuza til B.T.

Den strategi er der ganske mange, B.T. har talt med, der har tænkt sig at følge. Men vejene ud af Kiev er allerede stopfyldte på en almindelig arbejdsdag, og en masseevakuering kan blive kaotisk. Flere anviste beskyttelsesrum, som B.T. har besøgt, er lukkede og virker ikke brugbare.

Kiev vågner lørdag op til en ny og farlig situation. Indtil nu har her været roligt, og de lokale har mestendels rystet på hovedet over Vestens advarsler om en forestående invasion.

»Jeg bliver nødt til at pakke kufferter til en nødsituation. Måske jeg skal prøve at få mine børn og min kone ud af byen. Men hvorhen?« spørger Nicolai Adamovich lidt sig selv, da han stopper B.T.s udsendte på gaden og spørger, om jeg er journalist.

Men ukrainernes problem kan meget hurtigt også blive EUs. Ukrainere behøver ikke visum for at rejse til EU-lande, og den russiske forsvarsminister vurderer, at millioner vil søge mod Europa.

»En krig her vil kaste hele Europa ud i en dyb krise. 3 til 5 millioner ukrainske flygtninge vil blot være en del af EUs problemer,« siger Oleksii Reznikovv, Ukraines forsvarsminister til Forbes.

Her i Ukraine virker en krig stadig langt væk, men faktum er, at de russiske tropper står 120 kilometer fra byen, og at verden står på randen af en uhyggelig og farlig væbnet konflikt.

Mange ukrainere har indtil nu lænet sig op ad, at det ikke ville kunne betale sig for præsident Putin at angribe. Måske har de gjort regning uden vært