Det vakte overskrifter over hele verden, da den sorte mand George Floyd i maj 2020 blev dræbt af en hvid politibetjent i Minneapolis.

B.T. har besøgt stedet, der blev begyndelsen på oprør over hele USA. Det har forandret sig voldsomt, og det kan være direkte farligt et befinde sig der. Nu er et juridisk slagsmål til millioner af kroner undervejs.

Tom kan huske de dage i slutningen af maj 2020 helt tydeligt.

»Det var helt sindssygt. Helt vanvittigt,« siger Tom, der arbejder på et hotel downtown i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Toms arbejdsplads ligger mere end en times gang fra krydset Chicago Avenue og East 38th Street, hvor den sorte mand George Floyd blev dræbt af den hvide politibetjent Derek Chauvin, efter Floyd havde været inde i den nærliggende Cup Foods-butik og angiveligt forsøgt at betale med en falsk 20 dollar seddel.

Men alligevel nåede de efterfølgende dages optøjer hele vejen til Toms arbejde.

»Det var som en krigszone. Alle butikker og hoteller havde barrikaderet deres facader. Demonstranterne smadrede alt,« forklarer Tom.

Drabet på George Floyd endte med at blive en begivenhed, der rystede store dele af verden. I både amerikanske og europæiske byer blev der demonstreret massivt for Black Lives Matter-bevægelsen.

I selve krydset uden for Cup Foods, hvor Derek Chauvin havde knælet på George Floyds hals og de skæbnesvangre ord ‘I can’t breathe’ (‘Jeg kan ikke trække vejret’) blev ytret, har det siden været et stort mindesmærke for George Floyd.

Der er fortsat mange afspærringer sat op for at beskytte mindesmærkerne for George Floyd. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Der er fortsat mange afspærringer sat op for at beskytte mindesmærkerne for George Floyd. Foto: Jeppe Elkjær

Og det er der stadig. Vejstykket, hvor Floyd mistede livet, er fortsat afspærret, massive hyldester, vægmalerier og dekorationer er rejst rundt omkring. Og i hele krydset – der har fået navnet George Floyd Square – og nærområdet kan man stadig mærke den begivenhed, der får snart fire år siden rystede USA i sine grundvolde.

Men det er ikke kun til det gode for området omkring Cup Foods, der siden har ændret navn til Unity Foods.

Inden B.T.s udsendte besøgte området, var vi adskillige gange blevet advaret mod det.

Stedet er blevet voldsomt kriminaliseret. Og politiet kommer der ikke så meget, som de har gjort. Det kan være direkte farligt at besøge Unity Foods og George Floyd Square, lød advarslen.

Og det er ikke kun fra diverse folk i Minneapolis, man kan høre det.

Ejeren af den bygning, hvor Unity Foods ligger, har valgt at sagsøge byen Minneapolis. Det skyldes for det første de forretningsmæssige tab, som ejeren mener at have taget på grund af de mange afspærringer nær butikken. Blandt andet på selve stedet, hvor George Floyd blev dræbt.

George Floyd mindes stadig på stedet, hvor han mistede livet 25. maj 2020. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere George Floyd mindes stadig på stedet, hvor han mistede livet 25. maj 2020. Foto: Jeppe Elkjær

Men det skyldes også, at området er blevet så farligt, at det i søgsmålet mod byen beskrives som en ‘no go zone’.

Da B.T. besøgte Unity Food en råkold januardag med -17 grader, oplevede vi dog ikke nogle problemer. Men det kan skyldes en årsag, som Tom fra hotellet downtown præsenterede.

»Det er så koldt, at man godt kan tage derhen. De kriminelle kommer mindre ud, når det fryser på den her måde.«

Indenfor i Unity Foods – tidligere Cup Foods – var der kun ganske få kunder. I butikken kan man ellers få det meste. Fra elefanthuer over knojern med indbygget kniv til mælk, chips og sodavand til smøger og en bong i farvet glas.

»Siden drabet på George Floyd er der bare ikke kommet så mange kunder,« forklarede den ene ekspedient, der var på arbejde, til B.T.

Det var her, indenfor i Cup Foods – nu Unity Foods – George Floyd angiveligt betalte med en falsk 20 dollar seddel. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Det var her, indenfor i Cup Foods – nu Unity Foods – George Floyd angiveligt betalte med en falsk 20 dollar seddel. Foto: Jeppe Elkjær

»Det er derfor, ejeren af bygningen sagsøger byen. For tabte indtægter.«

Ekspedienten, der ikke gav sit navn, forklarede også, at området har ændret sig. Det samme gjorde en stamkunde.

»Vi kommer her stadig. Men der er forsvundet mange kunder. De bruger i stedet butikkerne på de andre gader,« forklarede han.

Man behøver ikke at have boet i området for at kunne se, at det har forandret sig markant.

En tur på Google Streetview giver muligheden for at spole tiden tilbage til før, George Floyd blev dræbt. Tilbage til 2009, 2011, 2014 og flere andre år.

Google Streetview har været forbi krydset mange gange. Forandringen efter Georges Floyds død er tydelig. Foto: Google Streetview Vis mere Google Streetview har været forbi krydset mange gange. Forandringen efter Georges Floyds død er tydelig. Foto: Google Streetview

Her kan man blandt andet se et område uden de massive betonafspærringer, som nu er overalt. Uden den improviserede rundkørsel i krydset, som besværliggør kundernes adgang til Unity Foods.

Det var også et område uden den store mængde graffiti, som er i dag. Og så var det et området med en velfungerende tankstation lige over for Cup Foods. I dag er den en ruin.

Søgsmålet mod Minneapolis by lyder på 1,5 millioner dollar – omkring 10 millioner kroner.

Ikke noget kæmpe beløb for en af det nordlige USAs største byer. Men det er ikke god reklame for en by, der i forvejen kæmper med at genvinde sit gode ry.

Den tidligere velfungerende tankstation i krydset er nu en ruin. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Den tidligere velfungerende tankstation i krydset er nu en ruin. Foto: Jeppe Elkjær

»Før drabet på George Floyd havde vi mange gæster til konferencer her,« siger Tom.

»De forsvandt efterfølgende mange af dem. Byen kæmper hårdt for at få dem tilbage. Men det går ikke så godt.«