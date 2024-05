Egypten og USA blev fredag enige om at sende nødhjælp ind i Gaza via grænseovergangen Kerem Shalom.

Lastbiler med nødhjælp er søndag begyndt af køre ind i Gazastriben gennem grænseovergangen Kerem Shalom.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Omkring 200 lastbiler forventes søndag at køre ind i Gaza med nødhjælp.

Det fortæller Khaled Zayed, der er leder af Røde Halvmåne i Egypten, til Reuters.

Det er første gang i knap tre uger, at der kommer nødhjælp ind i Gaza via Egypten, skriver dpa.

Den tidligere benyttede grænseovergang Rafah har nemlig været lukket, efter Israel overtog kontrollen med den palæstinensiske side af den. Det skete, i forbindelse med at landet optrappede dets militære offensiv i området.

Indtil lukningen var grænseovergangen den vigtigste indgang for nødhjælp i Gaza.

Egypten har tidligere givet udtryk for, at det ikke vil koordinere transport af nødhjælp til Gaza, før de israelske styrker trækker sig tilbage.

Fredag lykkedes det alligevel Egypten og USA at blive enige at sende nødhjælp via den nærliggende israelske grænseovergang Kerem Shalom, indtil det igen er muligt at genåbne grænseovergangen i Rafah.

Grænseovergangen Kerem Shalom grænser både op til Israel, Egypten og Gazastriben.

Ifølge FN spreder sult og hungersnød sig i Gaza, som er hjem for omkring to millioner mennesker.

Sidste uge blev en flydende anløbsbro, som det amerikanske militær havde bygget for at kunne få nødhjælp bragt ind i Gazastriben, taget i brug.

Hundredvis af ton nødhjælp blev i den forbindelse sendt til Cypern. Her blev det læsset på handelsskibe, som transporterede det til en flydende platform, der ligger forankret flere kilometer ud for Gazas kyst.

Den Internationale Domstol (ICJ) beordrede fredag Israel til at stoppe sin offensiv i Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

ICJ er FN's øverste domstol. Men den har ikke magtmidler til at gennemtrumfe afgørelser.

