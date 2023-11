Både stedet og chefkokken er store stjerner i den kulinariske verden.

Men nu må Michelin-restauranten Eipic i Belfast lukke.

Det sker 26 år efter åbningen.

Årsager: Coronapandemien og for høje omkostninger.

Det skriver CNN.

Lukningen bliver effektueret ved udgangen af 2023.

I spidsen for Eipic står stjernekokken Michael Deane.

Til CNN siger Alex Greene, der er køkkenchef i restauranten.

»Eipic var ikke en restaurant, som var på vej til at lukke, men folk har visse forventninger, når de kommer ind af dørene her. Prisen for at leve op til forventningerne er blevet fordoblet siden nedlukningen under coronapandemien.«

Han forstætter:

»Omkostningerne er kommet ud af kontrol, og vi kan ikke sætte priserne op til det dobbelte.«

Køkkenchefen mener også, at det er blevet svært at finde kvalificerede ansatte.

»Det handler om at finde det rigtige personale, men den rigtige dedikation og kunnen. Det er vældig svært at finde dem, og det er meget dyrt at få fat i de rigtige,« siger han.