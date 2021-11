Krav om flere restriktioner på internationale rejser vil ingen effekt have, siger eksperter. Men flere restriktioner er alligevel på vej mange steder, og de vil have voldsom effekt på verdensøkonomien.

Omikron er på få dage blevet et af de mest brugte ord i medierne. Den nye coronavariant, der formodentlig stammer fra Namibia i det sydlige Afrika, har sendt chokbølger gennem verden og allerede fået flere lande til at lukke grænserne. Flere ventes at følge efter.

Allerede lørdag aften blev Israel det første land til at lukke helt ned. Vel og mærke for alle tilrejsende – ikke bare for rejsende fra sydafrikanske lande, som ellers hurtigt blev effektueret af lande over hele verden.

Marokko har stoppet alle planlagte flyvninger til det nordafrikanske land i to uger. Australien har udskudt genåbningen af sine grænser med henvisning il den nye variant.

Et topmøde om Omikron forventes afholdt i EU senere på ugen. Rejserestriktioner er noget af det, de politiske ledere skal forsøæge at blive enige om.

Japan fulgte trop mandag. Med et forbud mod indrejse, også for de fuldt vaccinerede.

»Vi behandler omikron-krisen med allerstørste alvor. Den ser ud til at brede sig over hele verden, så Japan styrker sine grænser,« siger premierminister Fumio Kishida.

De respektive lande beskriver deres handlinger som rettidig omhu og forebyggende beskyttelse, men verdenssundhedsorganisationen WHO advarer i en pressemeddelelse om alvorlige konsekvenser, ved at lande handler for impulsivt og ikke følger videnskaben.

Også Polen lancerede nye rejserestriktioner mandag med 14 dages karantæne for alle tilrejsende uden for EUs Schengen-zone, og EU forventes at holde topmøde sidst på ugen for at diskutere omikron og rejserestriktioner.

Rejsebranchen følger utvivlsomt udviklingen nøje og med stor bekymring. Julesæsonen er højsæson for flyrejser til hele verden, og den allerede hårdt pressede branche frygter et totalt kollaps i antallet af flyvninger.

Rejsende til Australien i fuld beskyttelsesdragt. Flere og flere lande indfører nu retsriktioner på rejser til og fra udlandet.

»Rejseforbud kan spille en rolle i at forsinke spredningen af virus en smule, men vil komme til at få store konsekvenser for mennesker og deres liv mange steder,« skriver WHO.

Det forventes ikke, at der er fuldt overblik over, præcis hvordan omikron adskiller sig fra den hidtil dominerende deltavariant, før om en til to uger.

Flere lande inklusive England, der har indført en selvbetalt pcr-test og isolationspolitik på al indrejse, vil opretholde de nye restriktioner i mindst tre uger. Det vil få alvorlige konsekvenser for luftfartsselskaberne og turismesektoren. Direktøren for IATA, den internationale luftfartsbrancheforening, er helt uforstående over for de nye restriktioner:

»Det er åbenlyst, at disse tiltag absolut ingen effekt har. De er blevet afprøvet allerede, og det eneste, de medfører, er lidelse for mennesker, der skal besøge familie og venner, foruden naturligvis en helt enorm, stor finansiel skade for turisme- og luftfartsbranchen,« sagde Wiillie Walsh på BBC mandag.

Forsiden på en avis i Zimbabwe fortæller om det totale rejseforbud for en række sydafrikanske lande.

Han understreger, at de hundredtusinder af coronatest, der er blevet foretaget blandt indrejsende til De Britiske Øer under pandemien, har haft en positivprocent på omkring en procent, mens positivprocenten ude i samfundet var langt højere. Restriktionerne har efter hans mening stort set ingen effekt haft.

I Thailand, som lige nu forbereder sig på højsæsonen for turisme, og hvor turismesektoren udgør op mod en femtedel af BNP, vil nye restriktioner kunne få katastrofale konsekvenser. Thailands økonomi skrumpede med mindst seks procent sidste år som følge af en aflyst turismesæson.

Hvis en virus er smitsom nok, så er det reelt umuligt at holde den ude. omikron er allerede påvist i en stribe europæiske lande, såvel som i USA og enkelte asiatiske lande, og der er allerede konstateret smitte internt i flere lande, altså folk, der er blevet smittet af andre i samme land.

Men udviklingen ser ud til kun at bære en vej lige nu. Skotland og Wales har krævet, at alle indrejsende til Storbritannien skal i mindst otte dages isolation. Det ville reelt stoppe stort set al indrejse.

WHO advarer om, at omikron kan blive endnu en prøvelse for verdens sundhedssystemer. Den kan dog i lige så høj grad spænde ben for det økonomiske opsving, som mange af verdens hårdt ramte økonomier har håbet på.