Corona og dens varianter spredes hurtigt i Kina, og der er ifølge The Wall Street Journal rapporter om for få sygesenge på hospitalerne til de mange smittede. Ifølge rapporter spredes varianten omikron lige nu hastigt.

Ifølge officielle kinesiske kilder har befolkningen fået at vide, at omikron er betydelig mindre farlig end andre coronavarianter. Studier synes at tyde på, at omikron er mindre dødelig, og blandt andet i USA har man udført eksperimenter med omikron, der giver lettere sygdom end andre varianter.

Men i USA og andre lande har vaccine mod corona styrket immunforsvaret og sænket risikoen for hospitalsindlæggelse. Kina møder omikron med dårligere forsvar, idet vaccinationsraten særlig blandt ældre er lavere end i for eksempel USA.

»Kina er meget vigtig for os at forstå, hvordan omikron virker,« siger doktor Melanie Ott, der leder en afdeling for smittebærende sygdomme ved University of California.

Kina har forsøgt sig med at teste så mange som muligt og har lukket ned for hele byer i forsøget på at standse udbredelsen af omikron og andre varianter. Derimod har regimet i Kina satset mindre end Vesten på at vaccinere, og derfor står Kina nu dårligere rustet.

Eksperimenter på hamstere og andre dyr tyder på, at omikron ikke går så dybt ned i lungerne som forgængerne og derfor er mindre skadelig. Derimod kan der være alvorligere skader på de øvre luftveje, siger professor i medicin ved Washington University Michael Diamond til The Wall Street Journal.

Matt Robinson, der er læge ved Johns Hopkins Universitetet siger til avisen, at omikron sandsynligvis er mindre alvorlig end tidligere versioner, men at dette skyldes udbredt vaccination.

Det store problem med omikronvarianten er, at det spredes så hurtigt og let, at det stadig kan føre til øget dødelighed, selv om der hos den enkelte er mindre fare. Omikron medførte i USA sidste vinter stor dødelighed, simpelthen på grund af de mange der blev syge.

De fleste i Kina har fået mindst en vaccination, men kun 66 procent af kinesere over 80 år er blevet fuldt vaccineret og kun cirka 40 procent har fået en ekstra tredje vaccination. Det gør, at den kinesiske befolkning er mere udsat end folk i Vesten.

I Hongkong havde man stram kontrol men lav vaccination, hvilket tidligere på året, da omikron rasede,medførte, at dødstallet var højt.

»Der er stor bekymring for, at erfaringen fra Hongkong vil gentage sig i selve Kina,« siger doktor Christopher Chiu, der er professor ved Imperial College London.

Denne artikel er fra Berlingske.