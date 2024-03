Da den russiske præsident for første gang i halvandet år mødtes ansigt til ansigt med chefen for Det Internationale Atomenergiagentur, talte de sammen i omkring en time.

Men det er kun meget lidt, der siden er sluppet ud om, hvad der præcis blev diskuteret.

Indtil videre har ingen af de to parter udtalt sig nærmere om mødet – og talsmanden fra Kreml, Dmitrij Peskov, har heller ikke villet løfte sløret for indholdet af samtalen mellem Vladimir Putin og IAEA-chefen Rafael Grossi, da det blev holdt for lukkede døre onsdag eftermiddag.

»Vi kommenterer ikke den lukkede del af samtalen,« svarer Peskov ifølge det russiske nyhedsbureau Tass på et spørgsmål om, hvorvidt der blev diskuteret en potentiel aktivering af det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med chefen for Rosatom, Alexey Likhachev, og IAEA-chefen Rafael Grossi under mødet onsdag. Foto: Ramil Sitdikov/AFP/Ritzau Scanpix

Netop atomkraftværket, der er det største i Europa, var en af årsagerne til, at Rafael Grossi tirsdag aften foretog rejsen til den russiske sortehavsby Sotji, hvor han skulle holde møder om atomsikkerheden i Ukraine.

Der har længe været meldinger om, at Zaporizjzja – der siden begyndelsen af invasionen har været under russisk kontrol – har været i fare, blandt andet på grund af de kampe, der har fundet sted i nærområdet.

Onsdag kom det så også frem, at Grossi skulle mødes med den russiske præsident, hvilket var det første møde mellem de to siden oktober 2022.

Her ses Vladimir Putin under mødet onsdag. Foto: Valery Sharifulin/Reuters/Ritzau Scanpix

I et opslag på X har Grossi i kølvandet på mødet selv blot skrevet:

»Vigtig udveksling med præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Putin, i Sotji om atomsikkerhed og sikkerhed for Zaporizjzja og andre globale udfordringer om ikke-spredning.«

Samtidig har Kreml offentliggjort de indledende bemærkninger til mødet fra både Putin og Grossi – men uden at give nogen detaljer om det efterfølgende møde bag lukkede døre, hvor også direktøren for det statslige russiske atomenergiselskab Rosatom, Aleksej Likhatjev, deltog fra russisk side.

»Jeg er meget glad for at se dig (Grossi, red.) tilbage i Rusland,« lød det ifølge en udskift offentliggjort af Kreml fra Putin under de indledende bemærkninger til IAEA-chefen.

Her ses Rafael Grossi under mødet i Sotji. Foto: Valery Sharifulin/Reuters/Ritzau Scanpix

Videre forklarede den russiske præsident, at man »selvfølgelig var klar til at diskutere alle spørgsmål, som I (IAEA, red.) finder relevante«:

»Jeg ved, at I har nogle særligt følsomme og vigtige emner på dagsordenen for vores møde i dag, og vi er selvfølgelig klar til at diskutere dem og gøre alt, hvad vi kan, for at sikre sikkerheden alle steder, hvor vi har noget med atomkraft at gøre,« lød det fra Putin.

Af udskriften – som Kreml har udsendt – fremgår det, at Grossi efterfølgende forklarede, at det var »meget vigtigt« for ham at være til stede.

»Vi havde vores første samtale i Sankt Petersborg for halvandet år siden. Det var et vigtigt møde på det tidspunkt. Jeg synes, at alt det, der er sket siden da, viser endnu mere, hvor aktuel denne samtale er. Jeg er enig i, at tiderne er meget vigtige, der er udfordringer, og vi vil diskutere disse udfordringer,« forklarede han og tilføjede:

»Efter min mening er denne samtale ekstremt vigtig. Og jeg sætter pris på muligheden og er klar til at diskutere alle disse emner med jer.«

Zaporizjzja ligger tæt på frontlinjen i en del af det sydlige Ukraine, som Moskva hævder at have annekteret.

Alle seks af atomværkets reaktorer har været lukket ned i flere måneder, men det kræver ifølge Reuters konstant strøm og vandforsyning for at holde det køligt og forhindre en potentielt katastrofal nedsmeltning.