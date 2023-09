Klokken 23:59 bliver et skæbnesvangert tidspunkt natten til fredag.

Tidspunktet, i amerikansk tid, markerer nemlig sidste udkald for at afværge en enorm strejke. Den inkluderer 143.000 amerikanske arbejdere på bilfabrikkerne Ford, General Motors og Stellantis.

Læs også: Maj Bank: Det amerikanske boligmarked er modstandsdygtigt

Og perspektiverne er store. Hvis strejken bliver en realitet, så kan inflationen være på retur. Delstaten Michigan kan vælte ned i en recession. Derudover kan den amerikanske præsident, Joe Biden, få en hårdere valgkamp.

Det skriver Insider.

Problemets kerne er, at arbejderne i de tre bilfirmaer vil have mere i løn og en arbejdsuge, der skæres ned til 32 timer. Arbejdernes fagforening, United Auto Workers Union, kræver hele 40 pct. mere i løn til medarbejderne.

20 pct. med det samme, og derefter 4 lønstigninger på 5 pct. fremover.

Læs også: 4 mulige vinderaktier: Kendt aktie har en 'helt ufattelig lav værdiansættelse'



De krav har Stellantis, Ford og General Motors indtil nægtet at imødekomme, og dermed risikerer amerikanerne den største strejke i årevis.

Hvis strejken bryder ud og varer 10 dage, så kan det trække på USAs bruttonationalprodukt, BNP, ned. Endda med hele 5,6 mia. dollar, svarende til 39 mia. kr., vurderer AEG. Det skal ses i lyset af, at den amerikanske bilindustri står for omtrent 3 pct. af amerikansk BNP.

Især i sydstaterne spiller bilindustrien en vigtig rolle. Men mod nordøst kan strejken tilmed tippe delstaten Michigan over i en recession, skriver Insider. Og det er ikke godt nyt for præsident Joe Biden, der skal fiske stemmer til valgkampen i 2024 i netop Michigan.

Michigan er nemlig en af de såkaldte svingstater, der reelt afgør amerikanske præsidentvalg. Hvor de fleste stater typisk har et overvejende demokratisk eller republikansk flertal, så svinger det i Michigan, og derfor kan delstaten være tungen på vægtskålen i det kommende valg.

Læs også: Danske Bank spår attraktive afkastmuligheder hos bankerne frem mod 2026



Strejkeudsigten har fået selv den amerikanske præsident Joe Biden til at tage bladet fra munden. Præsidenten forsøgte i sidste uge at lægge en dæmper på gemytterne ved at sige, at han forventer en løsning på konflikten, efter flere topembedsmænd er blevet indlemmet i forhandlingerne.

Det er dog ikke kun Joe Biden, som har noget på spil med strejken. Den amerikanske inflation risikerer at komme på retur, hvis de mange medarbejdere strejker, skriver Insider. Konsulenthuset J.D. Power regner med, at bilpriserne kan stige med 2 pct., hvis strejken varer i to uger.

Den amerikanske inflation steg til 3,7 pct. i august måned, efter at have været nede på 3,2 pct. i juli.

Læs også: Derfor er grundværdien i flere tilfælde højere end ejendomsværdien

Læs også: Lau Svenssen om dagens store børstaber: 'En genial virksomhed'

Denne artikel er fra Euroinvestor.dk