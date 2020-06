Trumps udenrigsminister sammenligner i interview på Fox tv John Boltons afsløringer med Edward Snowdens.

Potentielle læsere kan tirsdag købe bogen "The Room Where It Happened", som indeholder voldsom kritik af præsident Donald Trump.

Bogen af John Bolton, tidligere national sikkerhedsrådgiver, er allerede blevet bragt i uddrag i en lang række medier, og en lækket version har været i omløb på internettet.

Den amerikanske præsident har forsøgt at få standset udgivelsen af bogen, da han hævder den indeholder statshemmeligheder.

Det er stadig muligt, at domstolene vil forhindre, at Bolton tjener penge på udgivelsen. Dommeren, som vurderer bogens indhold, har sagt, at Bolton kan miste forskuddet på to millioner dollar, som han har fået for at skrive bogen.

Bolton var national sikkerhedsrådgiver for Trump i halvandet år frem til sidste efterår. Han er kendt for en hård udenrigspolitisk linje, og han omtales af kritikere som en høg eller krigsagitator.

Trump og inderkredsen omkring præsidenten siger, at bogen ud over at indeholde statshemmeligheder består af løgne og forvrænget fakta. Trump siger, at flere af de udtalelser, som han citeres for, er "ren fiktion".

Trumps udenrigsminister, Mike Pompeo, siger til Fox News:

- Vi har alle set, hvad der sker, når folk som Edward Snowden lækker klassificerede oplysninger. Hvad John Bolton gør her, er ikke forskelligt fra det.

Den amerikanske it-teknikker Edward Snowden stod i 2013 bag omfattende afsløringer af USA's elektroniske overvågning af folk og institutioner i både USA og udlandet. Han arbejdede hos et konsulentfirma for Det Nationale Sikkerhedsagentur, NSA.

Snowden udløste en lang række sensationelle og skandaløse afsløringer omkring NSA og har siden levet i eksil i Rusland.

I sin bog skriver Bolton, at Trump er uegnet til at være præsident.

Da Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, ved et møde i 2019 førte drøftelser bag lukkede døre, bad Trump ifølge Bolton Kina bruge landets økonomiske magt til at hjælpe ham til genvalg.

- Trump bragte på forbløffende vis samtalen over på det kommende præsidentvalg og hentydede til Kinas økonomiske evner og opfordrede Xi til at sikre, at han ville vinde, skriver Bolton.

Ved et dramatisk NATO-topmøde i Bruxelles i 2018 ville Trump ifølge Bolton true med at trække USA ud af Nato.

Bolton beskriver møder i Det Hvis Hus som verbale slagsmål, og siger, at præsidenten jævnligt latterliggøres selv af loyalister.

/ritzau/AFP