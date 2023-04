Lyt til artiklen

10 pavilloner, 17 kamerastativer, uendelige afspærringer, 4 kæmpe spotlys, 11 satellitbiler, 4 politifolk og klokken er 21.30 om aftenen en søndag.

Alligevel er der stille ved Collect Pond Park på Manhatten i New York. Men det bliver ikke ved. Om få dage går det amok. Her kommer Donald Trump forbi. En skæbnetime for USA.

Det er i bygningen overfor parken, at den tidligere – og måske kommende – amerikanske præsident skal ind og have taget billede til forbryderalbummet og læst anklager mod sig højt.

Her har distriktsanklager Alvin Bragg hjemme. Udover Donald Trump, så er han formentlig den mest omtalte person i USA lige nu.

Det er nemlig ham, som har valgt at tiltale Trump på en række punkter i forbindelse med den angivelige betaling af tys-tyspenge til pornostjernen Stormy Daniels, som Donald Trump skal have haft en affære med.

En historisk beslutning, som har sendt rystelser gennem USA. Og det kan blive værre.

Da B.T. søndag aften går forbi bygningen på Centre Street er det tydeligt, at området er på den anden ende.

Der er ikke ret mange mennesker. Enkelte vagter går omkring, mens nogle politibetjente holder vagt foran bygningen. Men der er spærret af over alt med hjælp fra hastigt opsatte hegn. Dem, amerikanerne kalder cykelstativer.

Stilhed før stormen foran New York County Criminal Court, hvor Trump skal stilles for en dommer Foto: Anthon Unger Vis mere Stilhed før stormen foran New York County Criminal Court, hvor Trump skal stilles for en dommer Foto: Anthon Unger

Betjentene gemmer deres ansigter, når et kamera kommer frem. De skal ikke nyde noget.

Gaden udenfor er oplyst af nogle store spotlys, som NYPD har sat op.

Og så er der de mange pavilloner, den type man kender fra Roskilde Festival. Mindst ti af dem.

På nogle af dem står store medier som AP og ABC. Andre er bare klassisk hvide.

De er dog alle sammen tomme. Kun en enkelt spansktalende journalist er til stede. Ellers er det en mediespøgelsesby på det centrale Manhattan, der kun bliver afsløret af pavilloner, kamerastativer og 11 store satellit-sendevogne på den anden side af parken.

Men sådan kommer det ikke til at blive ved.

Tirsdag er det store Trump-dag for New York.

Den fortabte søn, der fortsat har sit navn på en skyskraber, har lavet en række TV-shows i byen og som vandt sit første præsidentvalg med adresse i New York, vender hjem.

Ikke til hyldest, men til anklager, der kan give alt fra en seriøs bøde til mulig fængselsstraf.

Der er stilhed før stormen i New York.