Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil om ganske kort tid holde sin årlige tale om nationens tilstand.

Men hvad kan vi forvente os, at han vil sige noget om?

Det har Storbritanniens tidligere ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, et bud på.

Til Sky News fortæller han, at han forventer, at Putin vil bruge talen – hvor han adresserer begge huse i det russiske parlament, Statsdumaen og Føderationsrådet – til at få et Rusland uden ham til at virke »utænkeligt«.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, holder i dag tale. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, holder i dag tale. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix

»Pointen med talen i dag vil i bund og grund være at understrege Putins betydning for alt, hvad der betyder noget for russerne,« vurderer Laurie Bristow:

»Det vil handle om at udvise offentlig støtte til Putin og hans politik – at der ikke er noget alternativ til Putin, at Rusland uden Putin er utænkeligt, og at Rusland er afhængig af Putin for at stå op imod et fjendtligt Vesten,« tilføjer den tidligere ambassadør.

Ifølge russiske medier vil Putin undervejs i talen komme ind på krigen i Ukraine, yderligere tiltag for at stabilisere økonomien og nye socialpolitikker for at støtte familier.

Sidste år fokuserede han i sin tale meget på Ukraine, men hos BBC lyder det, at man forventer en mere »hjemlig« tone i år.

Det skyldes, at der afholdes præsidentvalg i Rusland om to ugers tid.

Det finder sted fra 15. til 17. marts.

Putin, der har haft magten i Rusland siden 2000 og kontrollerer alle dele af staten, forventes at vinde valget uden besvær.