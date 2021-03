Den engelske premierminister, Boris Johnson, fastslår, at Storbritannien er fri for coronarestriktioner i en 'ikke så nær fremtid'.

»I løbet af de næste par måneder har vi slået covid-19 – vi har vaccineret hver og en i landet, og derfor kan vi vende tilbage til det 'normale' igen,« det siger Boris Johnson til Evening Standard.

Og det er faktisk slet ikke urealistisk, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det er bestemt muligt. Storbritannien er i så god stand lige nu angående deres vaccinationstal og deres smittetal. Smittetrykket er jo styrtdykket. De har selv sagt, at der kan komme en fuld genåbning af landet i midten af maj, men det kan sagtens være, det bliver før det,« siger han.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Det er omkring 40 procent af den voksne befolkning i Storbritannien, der er blevet vaccineret.

»Det kommer kun til at gå stærkere nu. De regner jo med, at alle over 40 år er vaccineret i udgangen af april,« fortæller Jakob Illeborg.

Videnskabsfolk har ellers været ude at sige, at covid-19 er kommet for at blive.

»Det er de faktisk også ret godt forberedt på i Storbritannien – for de vil indføre 'genvaccinering' og 'boostere'. Altså, de vil 'booste' dem, der allerede er vaccineret for at gardere sig mod nye coronavarianter,« siger den internationale korrespondent.

De såkaldte 'booster-vacciner' satser man på at rulle ud i løbet af august 2021.

»Sidste år da, coronaen kom, blev Storbritannien løbet fuldstændig over enden. Derfor har de også holdt deres nedlukning længere, fordi de ikke orker, at de skal ud i endnu en bølge,« siger Jakob Illeborg.

Og det flasker sig nu.

»Det her er ikke bare en stor succes for Storbritannien, men også en kæmpe politisk sejr for Boris Johnson, som mødte stor kritik i starten af pandemien. De er meget længere fremme, end vi er,« siger Jakob Illeborg.