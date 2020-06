På et historisk pressemøde i Stockholm onsdag kunne chefanklageren Krister Petersson udpege den såkaldte Skandiamand, Stig Engström, som Olof Palmes morder.

Efter 34 år bliver efterforskningen dermed også lukket, og nu reagerer Sveriges tidligere statsministers søn så på nyheden.

Til Sveriges Radio fortæller 58-årige Mårten Palme nu så, at han er alt andet end tilfreds med, hvordan mordet på hans far er blevet efterforsket.

»Det er foruroligende, hvordan kvaliteten af denne efterforskning har været. Den har været frygteligt lav,« siger han til svenske P1 ifølge Aftonbladet.

Olof Palme ses her sammen sin hustru Lisbeth Palme og deres tre sønner Mathias, Joakim og Mårten. Det er Mårten helt ude til højre. Foto: OFF / AFP Vis mere Olof Palme ses her sammen sin hustru Lisbeth Palme og deres tre sønner Mathias, Joakim og Mårten. Det er Mårten helt ude til højre. Foto: OFF / AFP

Alligevel er han enig i den konklusion, som anklagemyndigheden er kommet frem til. Han er nemlig også overbevist om, at Stig Engström, der døde tilbage i 2000, er gerningsmanden.

»Jeg tror, at Engström er gerningsmanden,« siger han, inden han også erklærer sig enig i beslutningen om nu at indstille efterforskningen.

»Der er to dele i det. For det første at man udpeger en gerningsmand med ganske stor sikkerhed, og for det andet at man indstiller efterforskningen. Jeg er enig i begge dele.«

Mårten Palme var kort inden mordet i selskab med sin far.

Her var han nemlig i biografen med sin kæreste Ingrid og sin mor og far den aften tilbage i februar 1986.

Her sagde de farvel ude foran Grand-biografen på gaden Sveavägen i Stockholm og gik hver deres vej. Omtrent ti minutter senere blev Olof Palme skudt og dræbt.

Men selvom der nu er en lettelse over, at sagen efter 34 år får sin afslutning, så var onsdag en speciel oplevelse for Mårten Palme.

»Det er selvfølgelig chokerende. Men det har jo været en kendt sag i lang tid nu. Magasinet Filter kom med en artikel (i maj 2018, red.), der på troværdig vis redegjorde for de her oplysninger,« siger han med henvisning til en artikel af journalisten Thomas Pettersson, der i 12 år havde efterforsket det sagnomspundne mord.

Stig Engstrom, også kendt som Skandiamanden. Foto: Göran Ärnbäck / EXPRESSEN /TT Vis mere Stig Engstrom, også kendt som Skandiamanden. Foto: Göran Ärnbäck / EXPRESSEN /TT

Stig Engström var grafisk designer og arbejdede i forsikringsselskabet Skandia.

Han var i nærheden, da Palme blev skudt, men blev siden udfærdiget som et vidne og skrevet ud af sagen.

Sidenhen er det kommet frem, at han gennem en ven havde adgang til et våben, der svarer til gerningsvåbnet.

Skandiamanden, der angiveligt nærede et stærkt had til Palme, begik selvmord i 2000. Han blev 66 år.