I mere end tre årtier har drabet på den tidligere svenske statsminister Olof Palme virket til at være en uløselig gåde. Men nu kan et gennembrud være på vej.

De nye udmeldinger fra chefanklageren i sagen har samtidig tændt et forsigtigt håb i Olof Palmes søn - Mårten Palme.

Det fortæller sønnen til Expressen.

»Det er klart, at det er glædeligt, og at et håb tændes,« forklarer han.

ARKIVFOTO af Olof Palme med sin hustru, Lisbeth Palme, og sønnerne Joachim og Mårten. Billedet er fra 1963. Foto: JAN COLLSIOO / SCANPIX SWEDEN / AFP Vis mere ARKIVFOTO af Olof Palme med sin hustru, Lisbeth Palme, og sønnerne Joachim og Mårten. Billedet er fra 1963. Foto: JAN COLLSIOO / SCANPIX SWEDEN / AFP

Han understreger dog, at han ikke ved, hvad de nye informationer i sagen kan være.

Det var tirsdag, at chefanklageren i sagen, Krister Petersson, til en række svenske medier forklarede, at man muligvis stod lige på kanten af et gennembrud i sagen.

Hvad der helt præcist ligger i det, ville han ikke ud med.

Dog forklarede han til SVT, at håbet er at kunne sætte navn på en gerningsmand inden sommer - eller også bliver efterforskningen lukket ned.

»Jeg er positiv over for at kunne præsentere, hvad der skete omkring drabet, og hvem der er ansvarlig for det,« sagde han blandt andet tirsdag.

Videre forklarede han:

»Det kan jo være, at vi er kommet så langt, som det kan forventes af os, og at yderligere efterforskning ikke kommer til at give noget. Det er jo en mulighed, men jeg vil ikke foregribe, hvad vi kommer til at præsentere.«

Den sidste udtalelse fik den svenske kriminolog og forfatter Leif GW Persson til - over for Expressen - at gætte på, at anklagemyndigheden har fundet frem til drabsmanden - og at vedkommende er død.

Den socialdemokratiske statsminister Olof Palme blev dræbt 28. februar 1986 på Sveavägen, en større gade i hovedstaden Stockholm.

Han blev skudt, da han og hustruen, Lisbet Palme, var på vej hjem fra en tur i biografen og døde på stedet af sine kvæstelser.

Flere har - i de 34 år efterforskningen har stået på - været mistænkt og anholdt for mordet på Olof Palme, men alle er blevet frikendt.

Mordet på Olof Palme anses som en af de største mordgårder i Sveriges historie.