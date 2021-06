Omkring 1.000 meter under havets overflade fandt dykkere i sidste uge en sammensnøret taske. I den lå et lille lig af en blot seksårig pige.

Nu sætter pigens mor ord på sin sorg over at have mistet sin ældste datter, mens den yngste endnu er ikke fundet.

Det skriver Dagbladet.

»Børn er vores ansvar. Som mor smerter det mig, at jeg ikke kunne redde deres liv. Jeg ville ønske, jeg var sammen med dem, hånd i hånd, og at vi døde sammen,« skriver moderen, Beatriz Zimmermann, i et længere opslag på Instagram.

Her ses de to søstre, Olivia og Anna. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses de to søstre, Olivia og Anna. Foto: Privatfoto

Hendes to døtre, seksårige Olivia og etårige Anna, forsvandt i slutningen af april sammen med deres spanske far, Tomás Gimeno.

Det formodes, at han kidnappede dem fra moderen, som han delte forældremyndigheden over dem med.

Siden har man ledt efter de to spanske piger – og frygtet det værste.

Torsdag blev frygten til virkelighed, da redningstjenesten gjorde et forfærdeligt fund nær ferieøen Tenerife. I en taske på havets bund fandt man den seksårige Olivia.

Ved siden af fandt man en anden taske. Men den var tom.

»Anna og Olivia var fulde af kærlighed. Hver dag sagde jeg, at jeg elskede dem. 'Jeg har et problem', plejede jeg at sige til Olivia. Så svarede hun smilende: 'Ja, mor, jeg ved, du elsker mig for meget',« skriver Beatriz videre i opslaget ifølge Dagbladet.

Hendes eksmand, Tomás Gimeno, forsvandt med de to piger 27. april i år.

Han skulle den dag have afleveret pigerne til deres mor i deres hjem på Tenerife, men han dukkede aldrig op med dem.

Politiet mistænker ham for at have slået begge piger ihjel på land og derefter have sejlet ud på havet og smidt deres lig i vandet.

Hans båd blev fundet drivende rundt i vandet dagen efter. Der var ingen om bord på det tidspunkt.

»Selvom vi nu føler had, håbløshed og smerte, håber jeg, at Anna og Olivias død ikke er forgæves, men hellere fører til øget kærlighed og beskyttelse af børn. Jeg håber, denne hændelse kan få andre forældre til at se anderledes på deres børn og værdsætte de daglige øjeblikke i større grad,« skriver moderen.

Hverken Tomás Gimeno eller den yngste datter er endnu fundet.