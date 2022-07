Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Amputere den? Jeg vil hellere dø!'

Det er Olivias svar til alle dem, der mener, at hun bør amputere sin velfungerende men meget anderledes arm.

Da Olivia Klopchin fra Springfield, USA, var to måneder gammel bemærkede hendes forældre et blåt mærke på indersiden af hendes albue, skriver New York Post.

Derefter får hun diagnosen vaskulær misdannelse, en unormal udvikling af et blodkar. For Olivia har det betydet, at hendes hånd og arm har vokset sig ekstremt store med en let misfarvet hud.

EXCLUSIVE: **NO RTL USAGES** A woman who was born with a rare condition that led to one of her arms swelling in size had revealed trolls tell her she should amputate it. Olivia Klopchin, 18, from Springfield, Vermont, US, was diagnosed with a vascular malformation at two months old when her family spotted a bruise on the inside of her elbow that had been there since birth. A vascular malformation is an abnormal development of blood vessels, which can cause discolouration or protrusions in the affected region. In Olivia's case, this has led to her arm and hand growing extremely large with the skin slightly discoloured. While she has always attracted stares and suffers from painful blood clotting from time to time, she was stunned when videos she posted of herself to her 250, 000 followers on TikTok (@oliviaklopchin_) garnered comments from trolls advising her to amputate the arm despite it being fully functioning. In one post, Olivia poses with her hands on her hips and lip reads to a popular sound: “Take it off? I would rather die” in response to people telling her to amputate her arm. The popular post garnered 2.4 million views and was liked 240, 000 times. One person commented: “Personally I'd rather have a really nice prosthetic, and I could decorate it, but that's just me.” “You'd look a lot better without it tho so, ” another critic said. [sic] However, her followers have been quick to defend her. One person said: “People really would rather that you lose an entirely functional limb because they don't find it aesthetically pleasing. “Ik it much be really inconvenient weight and shape wise, but unless it's causing bad pain, i can't imagine removing a working limb, ” agreed another user. [sic] Pictured: Olivia Klopchin Ref: SPL5327654 200722 EXCLUSIVE Picture by: Jam Press/@oliviaklopchin_ / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: +1 310-525-5808 London: +44 (0)20 8126 1009 Berlin: +49 175 3764 166 photod Foto: Jam Press/@oliviaklopchin_ / Spl Vis mere EXCLUSIVE: **NO RTL USAGES** A woman who was born with a rare condition that led to one of her arms swelling in size had revealed trolls tell her she should amputate it. Olivia Klopchin, 18, from Springfield, Vermont, US, was diagnosed with a vascular malformation at two months old when her family spotted a bruise on the inside of her elbow that had been there since birth. A vascular malformation is an abnormal development of blood vessels, which can cause discolouration or protrusions in the affected region. In Olivia's case, this has led to her arm and hand growing extremely large with the skin slightly discoloured. While she has always attracted stares and suffers from painful blood clotting from time to time, she was stunned when videos she posted of herself to her 250, 000 followers on TikTok (@oliviaklopchin_) garnered comments from trolls advising her to amputate the arm despite it being fully functioning. In one post, Olivia poses with her hands on her hips and lip reads to a popular sound: “Take it off? I would rather die” in response to people telling her to amputate her arm. The popular post garnered 2.4 million views and was liked 240, 000 times. One person commented: “Personally I'd rather have a really nice prosthetic, and I could decorate it, but that's just me.” “You'd look a lot better without it tho so, ” another critic said. [sic] However, her followers have been quick to defend her. One person said: “People really would rather that you lose an entirely functional limb because they don't find it aesthetically pleasing. “Ik it much be really inconvenient weight and shape wise, but unless it's causing bad pain, i can't imagine removing a working limb, ” agreed another user. [sic] Pictured: Olivia Klopchin Ref: SPL5327654 200722 EXCLUSIVE Picture by: Jam Press/@oliviaklopchin_ / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: +1 310-525-5808 London: +44 (0)20 8126 1009 Berlin: +49 175 3764 166 photod Foto: Jam Press/@oliviaklopchin_ / Spl

Selvom amerikaneren har tiltrukket blikke fra folk, hindrer det hende ikke i at skabe endnu mere opmærksomhed på sociale medier.

På TikTok ser 263.500 tusinde følgere med, når Olivia Klopchin poster videoer af sig selv. Men det er ikke uden nedladende kommentarer om hendes arm.

For selvom den er fuldt funktionsdygtig, mener flere, at hun bør amputere den.

Eksempelvis er der blevet skrevet kommentarer som 'personligt vil jeg hellere have en rigtig flot protese, og jeg kunne dekorere den, men det er bare mig' og 'du ville se meget bedre ud uden det'.

Men det giver Olivia Klopchin tydeligvis ikke meget for.

I en TikTok-video poserer hun nemlig med hænderne på hofterne og læbelæser, at hun hellere vil dø end at få amputeret sin arm. Opslaget har fået 2,4 millioner visninger og er blevet liket over 240.000 gange.

#BigComfy #vascularmalformation #fyp ♬ original sound - bobsburgersvids @oliviaklopchin_ It still works #ImoniCarly

Ifølge Klopchin havde hun oprindeligt ikke til hensigt at poste indhold, der omhandler hendes arm, men reaktionerne har flyttet det i den retning.

»Jeg havde aldrig set nogen med noget, der ligner mig på internettet før, og da jeg først begyndte at få disse muligheder, benyttede jeg mig af dem med det samme, fordi jeg ville have, at folk som mig selv kunne gå på deres telefoner og sige 'hey, de ligner mig',« har hun fortalt til mediet NeedToKnow.online.

Og heldigvis har det også bragt opbakkende og støttende kommentarer med sig fra hendes følgere.

En person har skrevet 'det er dit hemmelige våben i armbrydning' og en anden 'folk ville virkelig hellere, at du mister et helt funktionelt lem, fordi de ikke finder det æstetisk'.

Olivia Klopchin fortæller, at hun er taknemmelig for, at hendes arm ikke giver hende nogen ulemper ved livet. Og at det gør hende glad at være i stand til at hjælpe andre mennesker ved at dele videoer på TikTok, hvor andre deler deres svære historier, fordi hun gør det.