»Denne mand er giftig.«

Sådan lyder den kontante udmelding fra politiet om den mand, der er hovedfokus for en massiv efterforskning.

Manden, man forsøger at finde frem til, menes at have skudt og dræbt en blot niårig pige. Olivia Pratt-Korbel.

Den tragiske sag, der udspillede sig i Dovecot-distriktet i Liverpool forrige mandag aften, har rystet landet – og siden har politiet indledt en massiv jagt på at finde frem til den skyldige.

Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Billedet er delt af politiet med familiens godkendelse. Foto: Merseyside Police Vis mere Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Billedet er delt af politiet med familiens godkendelse. Foto: Merseyside Police

Indtil videre er to personer blevet anholdt i sagen, men begge er siden blevet løsladt mod kaution.

Politiet har derfor nu offentliggjort en helt ny video, hvor man kan se den formodede gerningsmand løbe i gaderne nær huset, hvor Olivia mistede livet, i håb om, at det kan føre til flere oplysninger i sagen.

»Vi har frigivet optagelser af manden, der myrdede lille Olivia Pratt-Korbel. Vi har gjort dette, fordi folk måske kan genkende, hvad han har på. Det kan også hjælpe folk med at huske, om de har set ham i området natten efter drabet på Olivia,« lyder det fra Merseyside Police på Twitter.

I forbindelse med udgivelsen af overvågningsvideoen af manden kommer politiinspektør Mark Kameen endnu engang med en opfordring om at kontakte politiet, hvis man ved noget om sagen:

»Denne mand er giftig. Han er giftig for vores samfund, og hvis du beskytter ham, er han giftig for dig og dine familie,« siger han.

På overvågningsvideoen kan man se en mand iført mørk jakke, sort elefanthue og mørke handsker løbe gennem gaden.

»Vi ved, han klatrede ind i og gennem folks haver for at undgå at blive set,« fortæller Mark Kameen ifølge The Independent.

Den niårige Olivia blev et helt uskyldigt offer i noget, der sandsynligvis var et internt opgør i byens kriminelle miljø.

Kort før klokken 22 forrige mandag aften var en 35-årig mand kommet gående ned ad Kingsheath Avenue, da en maskeret skikkelse nærmede sig.

I sin hånd havde vedkommende en pistol – og han skød mod manden, som derefter flygtede ned ad gaden.

Inde i et af husene på vejen undrede 46-årige Cheryl Korbel, der var hjemme med sine tre børn, sig over lydene udenfor. Hun åbnede derfor døren og kiggede ud.

Den 35-årig mand så tilsyneladende døråbningen, løb mod den – og tvang sig ind. Selvom Cheryl Korbel forsøgte at holde ham ude.

Den maskerede skikkelse fulgte efter og forsøgte også at komme ind.

Han affyrede derefter ifølge politiets efterforskning et skud.

Kuglen ramte først Cheryl i håndleddet – før den fortsatte sin bane.

En bane, der førte mod et af Cheryls børn, der stod bag hende. Datteren Olivia Pratt-Korbel.

Hendes liv stod ikke til at redde. Hun blev blot ni år.