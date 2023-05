Trods det seneste års krig i Ukraine har Oliver Stone ikke ændret mening om Vladimir Putin.

»Putin er en stor leder for sit land, og folket elsker ham,« lyder det fra den amerikanske filminstruktør i et friskt interview med The Guardian.

Og det varierer ikke meget fra, hvad manden bag film som 'Wall Street', 'JFK', 'Født den 4. juli' og 'Natural Born Killers' tidligere – inden krigen – har sagt om den russiske præsident.

Eksempelvis for små syv år siden lød det til samme medie:

»Det russiske folk har aldrig haft det bedre,« sagde Oliver Stone i kølvandet på den omfattende og fire timer lange dokumentar 'The Putin Interviews', hvor den aldrende amerikanske Hollywoodlegende var på besøg i Kreml.

Vladimir Putin. Foto: ALEXEY DANICHEV Vis mere Vladimir Putin. Foto: ALEXEY DANICHEV

I det nye interview bliver filminstruktøren i øvrigt bedt om også at sætte ord på den amerikanske præsident, Joe Biden.

Her lyder det:

»Min yndlingspræsident var John F. Kennedy, så hvis du stiller de to irere (både John F. Kennedy og Joe Biden har irske rødder, red.) op over hinanden, vil du opdage, at John F. Kennedy er fredselsker, mens Joe Biden er en 'kold kriger' i ordets værste betydning,« siger Oliver Stone.

For tiden er han aktuel med dokumentarfilmen 'Nuclear Now', der lovpriser atomkraft, og i den forbindelse kommer han også med nogle positive ord om Rusland – og Kina.

»Jeg synes, at Rusland gør et godt arbejde i forbindelse med atomkraft. Kina er også fremtrædende på området, selv om jeg desværre ikke var i stand til at få adgang til Kina, hvilket er en skam for filmen,« siger han.