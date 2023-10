Der er stille.

Meget stille.

Oliver sidder i Israel. Han er omringet af tykke vægge, som forhåbentlig skal beskytte ham mod det, myndighederne og sirenerne advarer om.

Han kan intet høre og venter nærmest bare på, at der sker noget.

Det skulle have været en helt almindelig familieferie, men nu er 22-årige Oliver de Linde Henriksen og hans kæreste fortsat strandet i kibbutz ved Afula i det nordlige Israel.

De er fanget på tredje døgn i konflikten, men selvom de er over 150 kilometer væk fra Gaza-striben, så oplever de stadig konflikten på tæt hold.

Da B.T. første gang forsøger at komme i kontakt med Oliver, er han lige kommet ud af bombeshelteret efter en kraftig advarsel fra de israelske myndigheder.

Oliver kan høre eksplosioner i det fjerne, men intet tæt på.

Men kort tid efter bliver de beordret ned i beskyttelse igen.

Advarslerne lyder igen, og de skynder sig i sikkerhed.

»Første gang måtte vi løbe ude fra gaden og ind i shelteret. Det er virkelig ubehageligt, for vi vidste ikke, hvad der ville komme til at ske,« forklarer Oliver.

»Min kærestes familie bor hernede, og de fik advarsler på deres telefoner samtidig med, at vi kunne høre sirenerne, så det gjaldt om at komme i sikkerhed.«

Tidligt onsdag aften lokal tid er luftalarmerne blevet aktiveret flere steder i det nordlige Israel.

På det sociale medie X oplyser det israelske militær, at det har modtaget meldinger om en mulig indtrængen i israelsk luftrum fra Libanon.

»Vi fik bare beskeden, at de havde spottet et 'unidentified aircraft', som fløj over det nordlige Israel. Vi har sidenhen læst os til, at det er droner med eksplosiver,« siger Oliver.

Anden gang viste det sig, at der var rod med sikkerhedssystemerne.

»Vi er ude lige nu, men vi er nærmest i husarrest. Vi har fået at vide, at vi skal blive inde og låse døren og ikke må åbne den.«

Oliver og hans kæreste har siden konfliktens udbrud forsøgt at blive evakueret med hjælp fra Udenrigsministeriet.

De er registreret på danskerlisten sammen med cirka 1.100 andre personer i Israel. Dertil kommer cirka 90 registrerede på danskerlisten fra Palæstina.

Og efter flere dages radiotavshed, så har Oliver endelig snakket med Udenrigsministeriet.

»Vi ringede til dem for at høre, hvordan vi skulle forholde os, og hvad udsigterne var. De forklarede, at de lige nu er ved at ringe ud til alle, der ønsker at blive evakueret.«

»Det var ikke blevet vores tur til et opkald endnu, sagde de. Så nu må vi vente. I håb om, at de ikke glemmer os, så forklarede vi, at hvis der er dårligt signal fra beskyttelsesrummet, og vi ikke tager telefonen, så vil vi stadig gerne hjem.«

Hvornår det bliver deres tur, ved de ikke.

De ved heller ikke, hvornår de kan forvente at blive evakueret.

Men Oliver og resten af familien er ved godt mod.

»Der er god stemning i familien. Vi er syv i beskyttelsesrummet. Vi holder alle sammen hovedet højt,« fortæller den 22-årige dansker.

»Men det er dog utroligt ubehageligt at være i. Der har ikke været meget søvn de sidste par dage.«

Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), så er det et spørgsmål om timer, før en evakuering går i gang.

Danmark vil nemlig sende et C-130 Hercules transportfly til Cypern for at være klar til hurtig evakuering af danskere fra Israel.

»Det er nu planen, at vi hurtigst muligt vil få flyet til Cypern,« siger Troels Lund Poulsen.

Han meddelte onsdag morgen, at et Hercules-fly skulle bistå med evakueringen, så der er ikke tale om, at Danmark sender et ekstra fly afsted.

Men det kan gøre en forskel, at flyet er udstationeret på Cypern, siger Troels Lund Poulsen.

»Når flyet er på Cypern, så er rækkevidden til Israel meget, meget kort. Så skal vi ikke til at operere det fra Danmark, så kan vi operere det fra Cypern med henblik på, at vi kan evakuere flest mulige mennesker på kortest muligt tid,« siger forsvarsministeren.

Han forventer, at flyet hurtigst muligt vil være på plads i Cypern, men der er ikke et præcist tidspunkt for den forventede ankomst.