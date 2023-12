Efter nye globale varmerekorder frygter græske landmænd, at oliventræerne snart holder op med at bære frugt.

Efter globale varmerekorder gentagne gange er blevet slået, advarer Europas olivenbønder om, at en af følgerne af en varmere klode vil være, at oliventræerne holder op med at bære frugt.

- Vi har ikke længere vinter, fastslår den græske landmand Zaharoula Vassilaki, mens hun ser med et beundrende blik på et enormt oliventræ, som måske er mere end 200 år gammelt.

Træet har overlevet direkte lynnedslag, men de store klimaændringer kan det næppe klare.

- Træerne tåler ikke disse store forandringer. Vi har jo ikke længere nogen vinter, siger Vassilaki.

I midten af november var temperaturen i Halkidiki-regionen i Polygyros i det nordlige Grækenland fortsat på over 15 grader.

- På dette tidspunkt af året plejede temperaturen normalt at være omkring 10 grader. Dette års afgrøder er allerede tabt, og vi frygter næste år bliver det samme. Jeg vil ikke engang tænke på, hvilke konsekvenser det vil få, siger Anoixas.

Vangelis Evangelinos har dyrket oliven på familiens ejendom i Halkidiki i det nordlige Grækenland, siden han var barn.

Den 62-årige landmand kan ikke huske, at der tidligere har været lignende ugunstige vejrforhold og så dårlige afgrøder.

- Vi har aldrig haft et år som dette, understreger Evangelinos.

I begyndelsen af september blev en fjerdedel af årets græske landbrugsproduktion ødelagt af en kæmpemæssig oversvømmelse i Thessalia-regionen i den sydlige del af landet.

- Vi har nu mere intense og kortvarige perioder med nedbør, hvilket er det modsatte af den jævne nedbør, som jorden trænger til, siger Evangelinos.

Græske producenter oplyser, at det varme vejr har påvirket omkring seks millioner træer i den nordlige region.

- Træerne bærer næsten ingen frugt. I år er høsten specielt hårdt ramt, men problemet med dårlige afgrøder er taget til i de seneste fem år, siger Vassilaki.

EU's olivenproduktionsgiganter Italien og Spanien er stødt på lignende problemer.

Spanien, som er verdens største producent af olivenolie, havde et vanskeligt år i 2022. Tørken i år har forstærket problemerne.

I Italien er årets olivenhøst reduceret med omkring 80 procent, siger producenterne.

EU anslår, at den globale produktion af olivenolie faldt med mere end 26 procent i 2022.

I selve EU ventes produktionen at falde med 39 procent. Den dårlige høst har ført til skyhøje priser på oliven.

