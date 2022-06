Lyt til artiklen

Med udsigt over Buckingham Palace og de kongelige parker i London.

En decideret luksuslejlighed til den nette sum af 75 millioner kroner kan ryge ud af oligark-ekskonen Natalia Rotenbergs hænder.

Hun er ekskone til den sanktionerede, russiske oligark Arkady Rotenberg, og hun er i øjeblikket i alvorlige pengeproblemer. Det rapporterer The Telegraph.

Hendes eksmand, milliardær og gasmogul Arkady Rotenberg, er barndomsven med Vladimir Putin og den russiske præsidents tidligere judokammerat.

Putins ven blev sanktioneret i december sidste år for angiveligt at have modtaget 'økonomiske fordele fra det russiske regime, som er ansvarlig for Krim-annekteringen og destabiliseringen i det østlige Ukraine.'

Efter invasionen i februar blev flere fra Rotenberg-familien udsat for sanktioner. En dommer har nu besluttet, at lejligheden skal konfiskeres, skriver The Telegraph yderligere.

Det sker, efter at Natalia Rotenberg ikke har foretaget en eneste betaling på lånet, der er på 1,6 millioner pund eller knap 14 millioner kroner.

Ifølge långiverens advokat, Lawrence McDonald, er det uklart, om sanktionerne er hovedårsagen til, at lånet ikke er blevet betalt.

»Men det er bestemt en turbulent tid i deres liv,« sagde McDonald.