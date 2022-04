Især én destination er i den seneste halvanden måned blevet et nyt populært rejsemål for de fredløse, men stenrige russere: Dubai.

»Vi har fået stigende antal anmodninger fra russiske oligarker,« som ejendomsmægleren Serif Nadi Varli fra selskabet Vartur udtrykker det.

For efter de omfattende sanktioner er rettet direkte mod de russiske oligarker, har de brug for nye – luksuriøse – opholdssteder. Og det er altså ifølge Forbes blevet Dubai.

Og det sker af en åbenlys grund.

Palm Jumeirah set fra oven. Foto: GIUSEPPE CACACE

For De Forenede Arabiske Emirater tilsluttede sig ikke FNs fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine, og på samme måde stemte det mellemøstlige land heller ikke for at smide Rusland ud af Sikkerhedsrådet.

Samtidig har Vesten i høj grad indledt en klapjagt på de russiske oligarkers formuer, og i den forbindelse har B.T. tidligere beskrevet, hvordan den lille franske alpeby Courchevel er blevet renset for russere siden invasionens begyndelse.

I Dubai står dørene derimod åbne for de mange luksusyachter og privatfly, der allerede i stort omfang er blevet spottet i emiratet og omegn.

»Den type mennesker leder efter større investeringsobjekter, for de er bange for at have deres penge i europæiske lande,« siger ejendomsmægleren Serif Nadi Varli:

»Jeg hører fra de store navne i Dubai, at russerne køber enormt op.«

Også en anden anonym mægler siger til Forbes, at de rige russere ikke bare køber dyre ejendomme i området, men tilsyneladende ser ud til at slå sig permanent ned.

En ligeledes anonym mægler tilføjer til Forbes, at han har hjulpet »adskillige« russiske milliardærer med at lede efter ejendomme.

I Dubai er det især den kunstigt anlagte ø Palm Jumeirah, som skulle være populær blandt oligarkerne.

Og det samme skulle den såkaldte 'golden visa'-lovgivning være: For ved en investering på lige under 20 millioner kroner kan man sikre sig en langvarig opholdstilladelse.

Ikke et uoverkommeligt krav for et sted, hvor de mest eksklusive ejendomme nemt kan koste langt over en halv milliard kroner.

»I superluksussegmentet har vi set nogle syge, syge transaktioner. Der har været priser, vi aldrig har set før,« siger Alexander von Sayn-Wittgenstein, direktør i mæglerfirmaet Luxcapital, der for nylig havde en handel i netop den størrelsesorden.

Flere russiske oligarker havde allerede inden den russiske invasions begyndelse investeret tungt i Dubai. Det drejer sig eksempelvis om Dmitry Rybolovlev, Albert Avdolyan og Andrei Molchanov.

Ligeledes har mange yachter løbende lagt til i oliestaten.