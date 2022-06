Lyt til artiklen

Fly for 2,8 milliarder kroner skiftede pludselig hænder.

Oligarken Roman Abramovich, der er tidligere ejer af fodboldklubben Chelsea og nær ven af Putin, fik pludselig travlt med at sørge for en ny ejer til sine privatfly. Selvfølgelig i familien.

Det skriver Business Insider, som citerer en FBI-agent i et sæt retsdokumenter, som blev indleveret mandag.

Og det virker til, at Abramovich gerne ville sørge for at beholde en masse penge.

Oligarken overførte nemlig mange millioner i aktiver til sine børn samme måned, at Rusland invaderede Ukraine. Det påstår FBI-specialagenten Alan Fowler i retsdokumenterne.

Den russiske milliardær gjorde sine børn til ejere af to selskaber, der kontrollerer et netværk af forskellige skuffeselskaber baseret på Cypern, Jersey og De Britiske Jomfruøer. FBI hævder, at han også flyttede sit juridiske ejerskab af to luksusjetfly til en samlet værdi af 2,8 milliarder kroner.

Dette udaterede uddelingsfoto fra USA's Attorney's Office i New Yorks sydlige distrikt viser Gulfstream-flyet, der bærer halenummeret LX-RAY og fabrikantens serienummer 6417, der tilhører den russiske oligark Roman Abramovich.

Alt sammen skete kun få dage før, de russiske sanktioner imod ham blev iværksat.

FBI hævder, at hans fly blev fløjet ulovligt til Rusland den 4. marts.

Mandag fik USA en ordre om at beslaglægge de to luksusfly fra den russiske oligark.

Flyene er endnu ikke taget i amerikansk varetægt, men er nu offentligt kendt som 'eftersøgt ejendom med forsøg på skjult ejendomsret, som er genstand for konfiskation og under aktiv forfølgelse'.

Roman Abramovich har været hårdt ramt af sanktionerne. For han skal sælge sit britiske telefirma, Truphone, for bare én enkelt dollar.

Sanktionerne mod Abramovich har stået på siden 15. marts i år.



Selv kalder han for sanktionerne for 'uretfærdige' og har derfor ansøgt om at få sanktionsregimet mod ham omgjort.

Abramovich har skabt sin formue på blandt andet olie, gas og stål og er blandt de 150 rigeste personer i verden.