»Der vil ikke være flere penge næste år.«

Sådan lyder advarslen til Vladimir Putin fra en magtfuld oligark.

Oligarken Oleg Deripaska – som både er sanktioneret af EU og USA – advarer på et økonomisk topmøde om, at de hårde vestlige sanktioner gør det umuligt for Rusland at fortsætte sin nuværende kurs uden investeringer fra 'venlige' lande.

»Vi får brug for udenlandske investorer,« siger Oleg Deripaska ifølge Bloomberg til Krasnojarsk Economic Forum, som afholdes i Sibirien.

Han er blevet milliardær på at udvinde og sælge sibirisk aluminium i sin virksomhed United Co, Rusal International PJSC, men har også aktiver i energi-, bygge og landbrugsbranchen.

Den russiske oligarks udtalelser kommer efter et år med massive pengeproblemer for Putin.

Godt nok har den russiske økonomi klaret sig bedre end mange havde forventet, efter at Vesten indførte hårde sanktioner som konsekvens af den russiske præsidents krig mod Ukraine.

Ikke desto mindre havde Rusland et statsunderskud på intet mindre end 329 milliarder kroner i 2022 – og forventningen er, at det bliver endnu større i år. Det skriver The New York Times.

Det har blandt andet fået den russiske regering til at planlægge nye afgifter mod flere af landets store virksomheder.

»Midlerne er ved at løbe tør, og det er derfor, at de er begyndt presse penge ud af os,« siger Oleg Deripaska.

Deripaska har været fortaler for at finde en fredelig løsning i krigen i Ukraine – men har afstået fra at kritisere Vladimir Putin direkte.