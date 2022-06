Lyt til artiklen

En russisk oligark, som har fået beslaglagt sin milliarddyre luksusyaht, går nu tiggergang hos EU for at få skibet tilbage.

Det drejer sig om et fartøj med swimming pool, to helikopterlandingspladser og en miniubåd til den nette sum af 460 millioner dollar.

Ejeren er milliardæren Farkhad Akhmedov, der har tjente sin formue i den russiske energisektor og menes at have tætte forbindelser til Krelm.

Derfor kom han på EUs sanktionsliste efter den russiske invasion af Ukraine.

Det betød blandt andet, at han fik yachten »Luna« konfiskeret.

Nu skriver hans advokater imidlertid i en anke til EU, at han ikke længere er involveret i den russiske energisektor, og at han ikke have været det i adskillige år.

Det skriver flere udenlandske medier. Blandt dem The Times og nyhedsbureauet Reuters.

Med den begrundelse forsøger de at få EU til at ophæve beslaglæggelsen og levere skibet tilbage.

Advokaterne indrømmer i brevet, at Akhmedov er »involveret i lokalpolitik,« men de afviser, at han har de seneste ti år har har haft politiske indflydelse i Rusland. De benægter også, at milliardæren har tætte bånd til Putin, sådan som EU anklager ham for.

Yachten befinder sig i øjeblikket i Tyskland.