Han er en af de meget få oligarker, der har udtalt sig kritisk om Vladimir Putins krig i Ukraine.

Nu har en russisk domstol beordret hans luksuriøse hotelkompleks til en værdi af en milliard dollar beslaglagt.

Det skriver Financial Times.

Selve den juridiske strid om hotellet stammer ifølge mediet fra før den russiske hærs invasion af nabolandet.

Men to personer, der hævder at have kendskab til sagen, hævder ifølge Financial Times, at beslaglæggelsen af milliardæren Oleg Deripaskas hotelkompleks følger i kølvandet på, at Kreml skal have bedt ham om at stoppe med at kritisere krigen.

»Kreml bad ham om at falde til ro,« forklarer den ene af de to personer.

Ifølge Financial Times kan beslaglæggelsen af Imeretinskiy-luksushotellet, der ligger i Sotji, derfor ses som udtryk for det pres, landets indflydelsesrige forretningsmænd er under som følge af krigen.

Tilbage i marts skrev Oleg Deripaska blandt andet, at 'der er brug for fred så hurtigt som muligt', da 'vi allerede har passeret 'point of no return''.

Her ses et billede af Oleg Deripaska fra denne sommer. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Her ses et billede af Oleg Deripaska fra denne sommer. Foto: MAXIM SHEMETOV

I juni advarede han også om, at det 'at ødelægge Ukraine vil være en kolossal fejltagelse'.

To uger efter den besked anlagde Sirius Federal Territory, der er etableret under Putin, tre sager mod Deripaskas virksomhed, der ejer Imeretinskiy-komplekset.

Blandt andet for at have overtrådt sine lejeaftaler med den begrundelse, at virksomheden ikke havde ombygget havnen til en lystbådehavn, og at man havde bygget 'uautoriserede strukturer' i den tidligere olympiske landsby, der blev opført i forbindelse med afholdelse af vinter-OL i 2014.

Dommeren i sagen dømte efterfølgende til fordel for Sirius.

Til Financial Times fortæller Dmitrij Peskov, der er talsmand for Kreml, dog, at det er 'absolut forkert' at antage, at sagen har noget med Oleg Deripaskas udtalelser om krigen at gøre.

»Han har aldrig talt imod operationen (som krigen kaldes i Rusland, red.),« hævder Peskov og tilføjer:

»Som mange andre presser han på for, at alt bliver gjort bedre og mere effektivt. Han giver udtryk for sit synspunkt.«

Deripaska har ikke selv kommenteret sagen.