Den russiske oligark Farkhad Akhmedov har brudt reglerne.

Igen.

Han har igennem længere tid været i myndighedernes søgelys, og nu har tysk politi så beslaglagt kunst for mange millioner på hans luksusyacht 'Luna', der ligger på værft i Hamborg.

Det skriver Spiegel.

I april 2022 blev Akhmedov pålagt sanktioner for sin støtte til Putin.

De sanktioner har han brudt flere gange.

Og nu har tysk politi så beslaglagt malerier og andre kunstgenstande på hans luksusyacht, der er 115 meter lang og har kostet knap tre milliarder kroner at bygge.

'Luna* var tidligere ejere af den forhenværende Chelsea-fodboldboss Roman Abramovich.

Ifølge Spiegel blev der beslaglagt kunst for cirka 15 millioner kroner, da politiet torsdag gik ombord på skibet.

Til mediet siger Dr. Niels Lund, der er talsmand for statsadvokaten i Hamborg.

»Den anklagede er mistænkt for at have overtrådt pligten til at indberette aktiver til Deutsche Bundesbank og Federal Office of Economics and Export Control efter at være blevet optaget på EUs sanktionsliste.«

Akhmedov blev især kendt, da han ved en engelsk domstol blev dømt til at betale 3,8 milliarder kroner til sin tidligere kone, Tatiana Akhmedova, i en skilsmissesag.

Under retssagen hævede den 67-årige Farkhad Akhmedov forgæves, at parret allerede var blevet skilt 16 år tidligere i Moskva.