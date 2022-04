Hårde sanktioner har ramt oligarkerne, som har en forbindelse til den russiske præsident Vladimir Putin.

Men blandt de mange mystiske oligarker, er en bestemt person, som på mirakuløs vis har formået at undgå alle sanktioner.

Imens hans oligarkvenners fly og yachter bliver beslaglagt, flyver sovjetfødte Leonard Blavatnik ufortrødent videre i Vesten.

Ifølge den amerikanske it-studerende Jack Sweeney, der tracker oligarkernes fly, har Blavatniks privatfly været på vingerne hele 35 gange siden starten på den russiske invasion.

Oftest har ruten været mellem USA og England. Nationer, som jagter oligarkerne på livet løs. Men hvordan kan det så lade sig gøre?

Det er der nogle helt særlige grunde til.

Og det hele starter i 1980erne, hvor Leonid Blavatnik, som han blev døbt, flyttede til USA og blev til Leonard.

Flytningen på tværs af jordkloden stoppede dog ikke Leonard Blavatniks forbindelse til Sovjetunionen, selvom han blev 'amerikaniseret'.

Leonard Blavatniks ene privatfly lander ved London. Foto: Flightradar

For Blavatnik tjente gode penge på Sovjetunionens fald. Ligesom de andre oligarker gjorde. Det skriver Financial Times.

Blavatnik styrede flere russiske aluminiumsvirksomheder i samarbejde med den sanktionsramte oligark Viktor Vekselberg, som er Blavatniks barndomsven.

Disse virksomheder var en stor succes, og Blavatnik bevægede sig også ind i den russiske olieindustri.

Samtidig fik han skabt særdeles gode forbindelser til de russiske oligarker Oleg Deripaska og Mikhail Fridman, som også er på sanktionslisterne.

Alligevel er Blavatnik, modsat sine oligarkvenner, gået under radaren.

Men det ændrer ikke på, hvordan han har tjent sine penge. Det fortæller Viktor Vekselberg.

»Beklager, jeg kan ikke se, at han har tjent mange penge uden for Rusland. De fleste af hans penge har han tjent her med mig,« sagde han til Financial Times i 2019.

Talsmænd for Blavatnik påpeger, at han sidst mødte Vladimir Putin i 2000, altså for 22 år siden, og at han dermed intet har med Putin at gøre.

Det har dog ikke forhindret Putin i at hjælpe Blavatnik senere hen, da Putin i 2013 var med til at arrangere en aftale, som sendte over 185 milliarder i Blavatniks og oligarkernes retning. Det skriver New York Times.

Leonard Blavatnik og konen Emily Blavatnik. Foto: Evan Agostini

Men på særligt ét punkt skiller Blavatnik sig ud fra de andre oligarker. Og det er muligvis dét, der er med til at holde ham væk fra sanktionslisterne.

Blavatnik har nemlig i stor grad hjulpet amerikansk politik gennem rekordstore donationer. Det skriver mediet Bellingcat og Financial Times.

Ifølge New York Post har Blavatnik doneret mange millioner til både republikanerne og demokraterne. Heriblandt eksempelvis til Donald Trump og Joe Biden.

I Storbritannien er Blavatnik også et prominent navn, da han har doneret milliardbeløb til flere uddannelsessteder. Han har endda fået titlen 'sir' og et britisk pas.

Det britiske pas gør ham, ifølge Forbes, til den rigeste brite i verden. Forbes vurderer, at Blavatnik er omtrent 235 milliarder kroner værd.

Og så har han lavet et andet særdeles snu træk, sammenlignet med de andre oligarker.

Oligarken Viktor Vekselberg har nemlig, ifølge mediet, repræsenteret ham, når forretningssager skulle forbi toppen i Rusland. Dermed har det på overfladen kunnet ligne, at Blavatnik intet har at gøre med Rusland.

Barndomsvennen Viktor Vekselberg sammen med Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin

Man kan kun gisne om, hvorfor Leonard Blavatnik ikke er at finde på sanktionslisterne og dermed ikke får nuppet sine yachter og privatfly.

Muligvis er det blandingen af, at han har et britisk og amerikansk pas, lagt sammen med Blavatniks gode evner til at behandle sit omdømme, som gør udslaget. Det er i hvert fald Financial Times' bud.

Leonard Blavatnik afviser at have forbindelser til Rusland, og dermed mener han heller ikke, at han er en oligark, skriver mediet.