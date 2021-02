Yamani var saudisk olieminister i 24 år og stod bag oliechok i 1973, der bidrog til dansk massearbejdsløshed.

Sheikh Zaki Yamani, der som Saudi-Arabiens olieminister orkestrerede det oliechok, der ramte Vesten som en hammer i 1970'erne, er død i London, 91 år.

Det oplyser saudiske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sheik Yamani tonede i de dramatiske 1970'ere frem på danske og internationale tv-skærme som en særdeles velkendt og frygtet figur. Han ledte De Olieeksporterende Landes Organisation (Opec) til en olieembargo over for Vesten i 1973 og en mangedobling af prisen på olie.

Det kom som et totalt chok i USA og Europa. Det var i årene efter, at arbejdsløsheden i Danmark voksede fra næsten nul til over 300.000.

I 1975 deltog Yamani i et møde i Opec i den østrigske hovedstad, Wien. Her blev han taget som gidsel af den berygtede terrorist Ilyich Ramirez Sanchez - kendt som Carlos - og fem medsammensvorne.

Under angrebet på mødet blev tre tilfældige personer dræbt i en regn af kugler.

Carlos ville fremme radikale palæstinenseres sag, og han anså Yamani som sit vigtigste gidsel. Han fortalte flere gange saudiaraberen, at han var blevet dømt til døden.

Gidselaktionen stod på i to dage, hvorefter angriberne fik frit lejde til at flyve ud af Østrig. Men Yamani fulgte med på en 43 timer lang flyvetur som gidsel til Algeriet og Libyen og tilbage igen. Forvisset om, at han snart ville være død, fortalte han senere.

Nogle måneder tidligere var han personligt til stede i Riyadh, da en forurettet prins i den saudiske familie sprang op og med skud fra en revolver myrdede den saudiske kong Faisal.

Yamani var olieminister i 24 år. Han var ikke en del af den saudiske kongefamilie, som det ellers er kutyme for de saudiske ministre.

Han var inspireret af den bølge af arabisk nationalisme, som fejede hen over Mellemøsten, og olievåbnet viste sig snart som det mest effektive for at blive hørt af en ellers uforstående verden.

Et nyt oliechok ventede i 1979 med den iranske revolution. Men denne gang med Yamani i en mere tilbagetrukken rolle.

Yamani mistede sin post i 1986 efter en række mislykkede indgreb i oliemarkedet, der fik prisen på en tønde olie til at falde til 10 dollar.

Han slog sig ned i London, hvor han i en række år arbejde som konsulent for energibranchen.

