En sandløber smurt ind i tung olie var en af de første fugle, der blev bragt ind til rensning efter den store olieforurening, der har ramt Californien i USA.

Også dyrelivet er påvirket af olien, der strækker sig langs strandene fra Huntington Beach og flere kilometer sydpå.

Lukningen af strandene er en del af svaret på den forurening, der stammer fra et hul på en pipeline under Stillehavet. Det skriver Sky News.

Det er en katastrofe, der endnu en gang rejser spørgsmålet, om det er rigtigt eller forkert at satse på udvinding af olie til havs.

Fuglen æder en død fisk i området, der er ramt af olieforurening. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Fuglen æder en død fisk i området, der er ramt af olieforurening. Foto: PATRICK T. FALLON

Men mange flere fugle end sandløberen vil med garanti følge efter. Bomme er blevet lagt ud for at forhindre olien i at nå ind til det sårbare vådland og de vilde dyr, der holder til der.

Vejret har været med redningsarbejderne indtil nu.

Havet har været roligt, og olien, der kommer ind til land, er kun isolerede knolde, der laver mørke pletter på sandet.

Men det er ikke sikkert, at det bliver ved, og selv om olien ikke kommer i land, kan den forrette skader andre steder.

Arbejdere – iklædt beskyttende udstyr – renser et områder nær Talbert Marsh-vådområdet. Foto: MARIO TAMA Vis mere Arbejdere – iklædt beskyttende udstyr – renser et områder nær Talbert Marsh-vådområdet. Foto: MARIO TAMA

Folk, der var ude på havet i weekenden, har rapporteret at se en flok delfiner svømme gennem den grå olieglans.

Men for manden, der står for at redde de vilde dyr, er dette prisen på vores afhængighed af olien.

Dr. Michael Ziccardi er veterinær direktør for Oiled Wildlife Care Network.

Han siger: »Hvis der ikke var nogen olie, så var det ikke nogen trussel for de vilde dyr. Men jeg tror, baseret på vores nuværende samfund, at der eksisterer en afhængighed af olien.

Arbejdere i færd med at forhindre olien i at nå ind til vådområdet. Foto: MARIO TAMA Vis mere Arbejdere i færd med at forhindre olien i at nå ind til vådområdet. Foto: MARIO TAMA

»Hvis vi skal bruge olien, producere olien, så er det bedste, vi kan gøre, at være så parate som muligt til at reagere på uheld som dette her.«

Det er ikke første gang, at Californien oplever olieudslip.

Der var et ud for Santa Barbaras kyst i 1969, og det førte til store miljømæssige ændringer. Men de har stadig ikke lært lektien.

»Dette her en påmindelse om, at olieudvindelse er lig med olieudslip. Vi ser jo marinelivet og kystøkonomien blive påvirket,« siger dr. Char Nelson, leder af Surfrider Foundation.

»Vi har set dette her i utallige andre olieudslip. Trods vores bedste intentioner er det en uomtvistelig konklusion på, at vi er afhængige af de fossile brændstoffer.«